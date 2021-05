Des scientifiques découvrent de vraies « grenouilles au chocolat » en Australie et les fans de Harry Potter ne peuvent pas garder leur calme

Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de grenouilles qui ressemblent exactement aux « grenouilles chocolatées » de la série de films Harry Potter. Dans le film fantastique populaire, les grenouilles au chocolat étaient un bonbon sorcier populaire fourni avec des cartes à collectionner. Fait intéressant, lorsque les scientifiques ont trouvé un petit membre de l’espèce jusque-là inconnue en Nouvelle-Guinée, ils ont commencé à l’appeler chocolat-grenouille en raison de sa couleur et de son nom. Ces créatures nouvellement découvertes appartiennent à une famille de grenouilles très commune sur le continent australien. Les scientifiques affirment que la découverte en Nouvelle-Guinée, qui est une île au nord du continent australien, implique que les basses terres des parties nord et sud étaient connectées jusqu’à il y a 2,6 millions d’années.

Le nouveau journal, qui a été publié dans l’Australian Journal of Zoology, la nouvelle espèce est appelée Litoria mira, ce qui signifie étrange ou surpris en latin.

« Ce fut une découverte surprenante de trouver un parent négligé de l’arbre vert bien connu et commun d’Australie vivant dans les forêts tropicales des basses terres de la Nouvelle-Guinée », a déclaré Paul Oliver, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse de l’Université Griffith. Oliver enseigne à la School of Environmental Science de l’université et travaille au Queensland Museum.

La rainette verte dont parle Oliver est originaire d’Australie et de Nouvelle-Guinée et mesure environ 4 pouces. La rainette trapue est connue pour sa belle couleur de peau verte et considérée comme un animal de compagnie exotique docile et bien adapté pour vivre avec les humains.

Les similitudes entre la grenouille chocolatée et la rainette verte commune en Australie parlent des liens biotiques que les deux territoires ont partagés pendant des millions d’années. Même après leur séparation par la mer d’Arafura, de nombreux groupes d’animaux sont partagés par les terrains. Aujourd’hui, la Nouvelle-Guinée est couverte de forêts tropicales denses et de grandes plaines de prairies dominent le nord de l’Australie. Cependant, selon Steve Richards, qui est également co-auteur de l’étude, comprendre la biodiversité de la Nouvelle-Guinée peut aider les scientifiques à comprendre la vie animale unique de l’Australie, ses origines et son histoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici