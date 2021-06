Des scientifiques découvrent de nouvelles espèces humaines en Chine, qui pourraient être notre ancêtre le plus proche

Les scientifiques ont annoncé vendredi qu’un crâne découvert dans le nord-est de la Chine représente une espèce humaine nouvellement découverte qu’ils ont nommée Homo longi, ou « Dragon Man » – et ils disent que la lignée devrait remplacer les Néandertaliens comme nos plus proches parents. Le crâne de Harbin a été découvert dans les années 1930 en ville du même nom dans la province du Heilongjiang, mais aurait été cachée dans un puits pendant 85 ans pour la protéger de l’armée japonaise. Elle a ensuite été déterrée et remise à Ji Qiang, professeur à l’université Hebei GEO, en 2018.

« Sur nos analyses, le groupe Harbin est plus étroitement lié à H. sapiens que les Néandertaliens – c’est-à-dire que Harbin partageait avec nous un ancêtre commun plus récent que les Néandertaliens », co-auteur Chris Stringer du Natural History Museum, Londres a déclaré à l’AFP.

« Si elles sont considérées comme des espèces distinctes, alors il s’agit de notre espèce sœur (la plus proche). »

Les résultats ont été publiés dans trois articles dans la revue The Innovation.

Le crâne date d’au moins 146 000 ans, ce qui le place au Pléistocène moyen.

Il pourrait contenir un cerveau de taille comparable à celui des humains modernes, mais avec des orbites plus larges, des arcades sourcilières épaisses, une bouche large et des dents surdimensionnées.

« Bien qu’il présente des caractéristiques humaines archaïques typiques, le crâne de Harbin présente une combinaison en mosaïque de caractères primitifs et dérivés se distinguant de toutes les autres espèces Homo précédemment nommées », a déclaré Ji, co-auteur de l’étude.

Le nom est dérivé de Long Jiang, qui signifie littéralement « Rivière du Dragon ».

L’équipe pense que le crâne appartenait à un homme d’environ 50 ans vivant dans une plaine inondable boisée.

« Cette population aurait été des chasseurs-cueilleurs, vivant de la terre », a déclaré Stringer. « D’après les températures hivernales à Harbin aujourd’hui, il semble qu’ils faisaient face à un froid encore plus rigoureux que les Néandertaliens. »

Compte tenu de l’emplacement où le crâne a été trouvé ainsi que de l’homme de grande taille qu’il implique, l’équipe pense que H. longi aurait pu être bien adapté aux environnements difficiles et aurait pu se disperser dans toute l’Asie.

Arbre généalogique

Les chercheurs ont d’abord étudié la morphologie externe du crâne en utilisant plus de 600 traits, puis ont effectué des millions de simulations à l’aide d’un modèle informatique pour construire des arbres de parenté avec d’autres fossiles.

« Ceux-ci suggèrent que Harbin et d’autres fossiles de Chine forment une troisième lignée d’humains ultérieurs aux côtés des Néandertaliens et de H. sapiens », a expliqué Stringer.

Si Homo sapiens avait atteint l’Asie de l’Est au moment où Homo longi était présent, il se pourrait qu’ils se soient croisés, bien que ce ne soit pas clair.

De nombreuses questions sont également posées sur leur niveau de culture et de technologie, en raison du manque de matériel archéologique.

Mais cette découverte pourrait encore remodeler notre compréhension de l’évolution humaine.

« Il établit une troisième lignée humaine en Asie de l’Est avec sa propre histoire évolutive et montre à quel point la région était importante pour l’évolution humaine », a déclaré Stringer.

