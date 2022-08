Des scientifiques découvrent de nouvelles espèces d’oiseaux vivant dans un “endroit sans arbres” au Chili

Dans un pâturage clairsemé et balayé par le vent à la pointe glaciale de l’Amérique du Sud vit un petit oiseau dont la vie tranquille met en lumière l’importance d’étudier les endroits les plus reculés du monde.

Dans les îles Diego Ramirez, à 100 kilomètres (62 miles) du cap Horn, au sud du Chili, des scientifiques ont identifié le rayadito subantarctique, un oiseau brun de 0,035 livre (16 grammes) avec des bandes noires et jaunes et un grand bec qui déroute les biologistes.

Une nouvelle espèce d’oiseau a été identifiée par des scientifiques au Chili – le rayadito subantarctique https://t.co/8qjLor6BSd pic.twitter.com/gSnmU4wwrM – Reuters (@Reuters) 30 août 2022

C’est parce que le rayadito subantarctique, qui ressemble à une espèce de rayadito qui habite les forêts du sud de la Patagonie et niche dans les cavités du tronc, a été trouvé “vivant dans un endroit sans arbres”.

“Il n’y a pas de buissons ni d’espèces boisées, littéralement au milieu de l’océan, un oiseau forestier a réussi à survivre”, a déclaré Ricardo Rozzi, universitaire de l’Université chilienne de Magallanes et de l’Université du nord du Texas et directeur du Cape Horn International. Centre d’études sur le changement global et la conservation bioculturelle (CHIC).

La découverte, rapportée vendredi dans la revue scientifique Nature, a été faite après une enquête de six ans au cours de laquelle le petit oiseau est devenu une “obsession” pour les chercheurs, a déclaré Rozzi.

L’un des chercheurs, Rodrigo Vasquez, biologiste à l’Université du Chili, a déclaré que des études génétiques ont confirmé que l’espèce nouvellement découverte “diffère par une mutation du reste des espèces de l’espèce rayadito classique”, en plus d’autres différences dans forme et comportement.

Les chercheurs ont déclaré avoir capturé et mesuré 13 individus sur l’île. “Les oiseaux de la population de Diego Ramirez étaient nettement plus lourds et plus gros (avec un bec plus long et plus large et des tarses plus longs), mais ils avaient une queue nettement plus courte”, ont-ils déclaré dans Nature.

Pour Rozzi, l’espèce pourrait devenir “un symbole… qui contribuera à la connaissance” des îles peu connues de Diego Ramirez.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici