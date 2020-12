Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de serpent qui se cachait pratiquement à la vue depuis tout ce temps.

Jeff Weinell, assistant de recherche diplômé au Biodiversity Institute de l’Université du Kansas, étudiait trois serpents qui avaient été sauvés lors de missions sur le terrain entre 2006 et 2012. Les trois serpents étaient à l’université depuis lors. Cependant, récemment, lorsque Weinell les étudiait, il a découvert que les serpents appartenaient à une espèce qui n’était pas connue auparavant.

Il s’avère que les reptiles appartiennent à un nouveau genre de serpent appelé Levitonius et à une nouvelle espèce de serpent appelée Levitonius mirus.

Les conclusions de Weinell et d’autres scientifiques ont été publiées la semaine dernière dans la revue à comité de lecture Copeia.

Les serpents sont également connus sous le nom de serpent fouisseur nain Waray. Selon les recherches, ces serpents sont des habitants des îles de Samar et Leyte aux Philippines. Les îles abritent plus de 100 espèces de serpents.

Les serpents ont un crâne long et étroit, sont très irisés, prospèrent probablement sur les vers de terre et ont très peu de vertèbres. Les serpents ont été décrits comme un genre miniaturisé. Weinell a déclaré dans son étude que le Levitonius mirus atteint un maximum de 6,7 pouces de longueur et a à peu près la taille d’un crayon.

Les trois spécimens de l’université sont les seuls qui ont été trouvés jusqu’à ce jour, a déclaré Weinell CNN.

Cette année, une nouvelle espèce de vipère verte a été découverte dans les forêts de l’ouest de l’Arunachal Pradesh. Fait intéressant, il a été nommé Trimeresurus salazar, d’après Salazar Serpentard, le tristement célèbre fondateur de l’une des maisons de Poudlard, l’école de magie dans les livres de Harry Potter.

Comme les fans s’en souviendront, la couleur de la maison Serpentard était verte et le logo celui d’un serpent. Salazar lui-même était un sorcier fourchelangue, ou capable de parler avec des serpents dans l’œuvre de fiction à succès de JK Rowling.

La découverte a été publiée dans un nouvel article dans Zoosystematics and Evolution et l’étude a été menée par des chercheurs du National Center for Biological Science de Bangalore, en Inde. Le papier précise que «l’épithète spécifique est un nom en apposition pour l’école fictive de JK Rowling de la sorcellerie de Poudlard et le co-fondateur de la sorcellerie, Salazar Serpentard».

T salazar partage plusieurs similitudes avec T septentrionalis, T insularis et T. albolabris du même genre Trimeresurus qui est un groupe de vipères venimeuses présentes principalement dans le sous-continent indien, en Asie du Sud-Est et en Chine.