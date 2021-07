Le département d’ichtyologie de l’Académie des sciences de Californie est une installation qui abrite des millions de poissons différents appartenant à des espèces allant de communes à uniques. Il est intéressant de noter qu’il y a des milliers de poissons dans cette gigantesque collection, qui doivent encore être étudiés pour connaître leur origine et d’autres aspects biologiques. En ajoutant un aux milliers, il y a une nouvelle espèce de requins des grands fonds à l’apparence étrange.

Récemment étudié et découvert, le poisson a été trouvé par des chercheurs alors qu’ils examinaient les monts sous-marins situés au sud de Madagascar, dans l’océan Indien, en 2012 et 2014. La recherche a été menée le long de la dorsale sud-ouest de l’Inde, qui est une dorsale montagneuse sous-marine. séparant les plaques tectoniques de la Somalie au nord de l’Antarctique au sud.

Dans la recherche, ils ont découvert que le requin appartenait à une nouvelle espèce de requin-chat. Les chercheurs de l’installation l’ont nommé « Apristurus Manocheriani », en l’honneur de Greg Manocherian, une entreprise qui soutient ardemment la recherche et la conservation des requins. Avec le surnom scientifique, ils ont également proposé un nom de langue commun – Manocherian’s Catshark.

Les résultats et les conclusions de la recherche ont été publiés dans le journal de la « Ocean Science Foundation », une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui œuvre pour la conservation et la recherche sur l’écosystème marin tropical en danger. Le Catshark de Manocherian est affûté avec de grandes dents pointues. Les requins mâles et femelles moyens de l’espèce peuvent mesurer environ 55 cm et 49 cm, respectivement.

Luiz Alves Rocha, président Follett d’ichtyologie à l’Académie des sciences de Californie, a tweeté à propos de la photo du requin, ainsi que du rapport publié dans le journal de la Ocean Science Foundation. Découvrez le tweet ici :

Les requins-chats ont été trouvés dans presque tous les océans et sont généralement repérés à des profondeurs allant de 200 à 2200 mètres. Cependant, ils ne se trouvent pas dans l’océan Antarctique. Au total, il existe 39 espèces de Catsharks, dont six ont été trouvées dans l’océan Indien occidental. Apristurus Manocheriani est un nouvel ajout à cette collection. Dans son intégralité, la famille des requins compte plus de 536 espèces.

