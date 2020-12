Nous avons peut-être manqué quelque chose de colossal qui était présent ici tout le temps.

Les scientifiques ont récemment découvert une population auparavant inconnue de baleines bleues présentes dans l’ouest de l’océan Indien sur la base de l’analyse des enregistrements sonores de la région, a trouvé un New York Times rapport.

La découverte du groupe de baleines, décrite dans un article publié dans le journal Recherche sur les espèces menacées, mentionne que l’espèce a son propre hymne. L’hymne compromet une ballade lente et hurlante qui est distincte de tout autre chant de baleine jamais décrit.

«C’était assez remarquable», m’a dit Le Dr Salvatore Cerchio, directeur du programme sur les cétacés du Fonds africain pour la conservation aquatique et chercheur invité au New England Aquarium, qui a dirigé l’analyse des enregistrements, « pour trouver un chant de baleine dans vos données qui était complètement unique, jamais signalé auparavant, et reconnaître comme une baleine bleue. » Le chant du rorqual bleu a été largement étudié dans le monde, et plusieurs populations de rorquals bleus ont été identifiées sur la base de leurs chants distincts dans tout l’océan Indien.

« Avec tout ce travail sur les chants des baleines bleues, penser qu’il y avait une population là-bas que personne ne connaissait avant 2017, eh bien, ça vous souffle un peu », a déclaré Cerchio.

L’étude publiée a également conclu que «s’il existe une sous-espèce du nord de l’océan Indien, il s’agit probablement de cette population. De plus, l’aire de répartition potentiellement restreinte, la chasse historique intensive à la baleine et le fait que le type chant n’a pas été détecté auparavant, suggère une petite population qui a un besoin critique d’évaluation de son statut et de mesures de conservation. «

La découverte est «un excellent rappel que nos océans sont toujours cet endroit très inexploré», a déclaré Asha de Vos, biologiste marine qui a étudié les baleines bleues dans l’océan Indien. New York Times.

On ne sait pas grand-chose sur les chants de rorquals bleus, bien que la plupart des chercheurs pensent qu’ils aident les mâles à courtiser leurs compagnons, comme c’est le cas pour les espèces étroitement apparentées.

Le chant des baleines a été décrit comme une composition de gémissements, de ronflements, de gazouillis et de cris. Ils ont tous une fréquence inférieure à 4 kHz. Les chants des rorquals bleus et des rorquals communs sont si faibles que certaines parties d’entre eux sont inaudibles pour les humains. Les baleines à bosse produisent le chant le plus complexe du lot. Il se compose de phrases répétées disposées en thèmes dans une structure hiérarchique et peut durer de 6 à 35 minutes. On a découvert que des baleines chantaient jusqu’à 22 heures, répétant la chanson encore et encore, décrit journal Biologie actuelle.

Les baleines bleues ont été chassées jusqu’à l’extinction dans le monde entier au cours du 20e siècle, et les populations n’ont commencé à se rétablir que très lentement au cours des dernières décennies à la suite du moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine.