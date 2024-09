Des scientifiques découvrent de nouveaux bienfaits anticancéreux des protéines du lait et de la viande

Des chercheurs japonais ont découvert que les antigènes alimentaires comme les protéines du lait freinent la croissance tumorale dans l’intestin grêle en activant les cellules immunitaires. Ces résultats suggèrent que les régimes sans antigènes pourraient présenter des risques, ce qui souligne la nécessité d’une surveillance médicale lors de l’adoption de tels régimes.

Des chercheurs du Centre RIKEN pour les sciences médicales intégratives (IMS) au Japon, dirigés par Hiroshi Ohno, ont découvert que les antigènes alimentaires tels que les protéines du lait jouent un rôle dans la prévention de la croissance tumorale dans l’intestin grêle. Leurs expériences ont montré comment ces protéines activent le système immunitaire intestinal, lui permettant de stopper le développement de nouvelles tumeurs. Les résultats ont été récemment publiés dans la revue Frontières en immunologie.

Les antigènes alimentaires sont souvent mal vus car ils sont à l’origine de réactions allergiques à des aliments tels que les arachides, les crustacés, le pain, les œufs et le lait. Même lorsqu’ils ne provoquent pas de réactions allergiques, ces antigènes, ainsi que les nombreux autres présents dans les plantes et les haricots, sont toujours considérés comme des corps étrangers qui doivent être examinés par le système immunitaire. Ohno et son équipe ont déjà signalé que les antigènes alimentaires activent les cellules immunitaires de l’intestin grêle, mais pas du gros intestin. En même temps, certaines cellules immunitaires activées par les bactéries intestinales sont connues pour supprimer les tumeurs dans l’intestin. Dans la nouvelle étude, les chercheurs du RIKEN IMS ont réuni ces deux axes de réflexion et ont testé si les antigènes alimentaires suppriment les tumeurs dans l’intestin grêle.

Aperçus expérimentaux

L’équipe a commencé avec un type particulier de souris présentant une mutation dans un gène suppresseur de tumeur. Comme chez les personnes atteintes de polypose adénomateuse familiale, lorsque ce gène dysfonctionne, les souris développent des tumeurs dans l’intestin grêle et le gros intestin. La première expérience était assez simple. Ils ont donné à ces souris de la nourriture normale ou sans antigène et ont découvert que celles qui avaient reçu une nourriture normale avaient moins de tumeurs dans l’intestin grêle, mais la même quantité dans le gros intestin.

Ensuite, ils ont ajouté un antigène représentatif commun appelé albumine, présent dans la viande et absent de l’alimentation normale, au régime sans antigène, en s’assurant que la quantité totale de protéines soit égale à la quantité de protéines de l’alimentation normale. Lorsque les souris ont reçu ce régime, les tumeurs de l’intestin grêle ont été supprimées, tout comme elles l’ont été avec une alimentation normale. Cela signifie que la suppression des tumeurs était directement liée à la présence d’antigène, et non à la valeur nutritionnelle de l’aliment ou à un antigène spécifique.

Les trois régimes alimentaires ont également eu des effets sur les cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes T, dans l’intestin grêle. Les souris qui avaient reçu le régime sans antigène avaient beaucoup moins de lymphocytes T que celles qui avaient reçu la nourriture normale ou la nourriture sans antigène avec des protéines de lait. D’autres expériences ont révélé le processus biologique qui rend cela possible.

Conséquences cliniques et risques

Ces résultats ont des implications cliniques. Tout comme les régimes sans antigènes, les régimes cliniques élémentaires comprennent des aliments simples acides aminésmais pas les protéines. Cela réduit le travail digestif et peut aider les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux graves, comme la maladie de Crohn ou le syndrome du côlon irritable. Selon Ohno, « les tumeurs de l’intestin grêle sont beaucoup plus rares que celles du côlon, mais le risque est plus élevé dans les cas de polypose adénomateuse familiale, et par conséquent, l’utilisation clinique de régimes élémentaires pour traiter les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou d’autres troubles gastro-intestinaux chez ces patients doit être envisagée avec beaucoup de prudence ».

Les régimes simples sont parfois adoptés par des personnes ne souffrant pas de troubles gastro-intestinaux graves ou d’allergies comme moyen sain de perdre du poids ou de réduire les ballonnements et l’inflammation. Les nouvelles découvertes suggèrent que cela pourrait être risqué et soulignent que ce type de régime ne doit pas être utilisé sans l’avis d’un médecin.

