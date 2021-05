Des scientifiques découvrent aujourd’hui des espèces évoluées de plantes anciennes qui faisaient partie du régime alimentaire des dinosaures

Un fossile d’une plante ancienne qui remonte à plus de 280 millions d’années est devenu une passerelle pour démêler les origines d’une lignée appelée cycadales, ou Cycadales qui continue d’exister encore aujourd’hui. Dans le numéro de juin de Journal Review of Palaeobotany and Palynology, un recherche mettra en évidence comment l’espèce préservée d’un petit morceau de bois, qui mesure un peu plus de cinq pouces de long et 2,5 pouces de diamètre environ, a vécu deux extinctions massives sur la planète et continue de survivre encore aujourd’hui grâce à ses homologues évolués.

Il est nommé Iratinia australis qui vient du mot latin «Australis» qui signifie «sud» car le fossile provenait de la partie sud d’une couche rocheuse connue sous le nom de formation d’Irati, présente dans la région kungurienne du bassin du Paraná à l’heure actuelle Brésil. Parler à Le New York Times, auteur principal de l’étude et étudiant diplômé à l’institut de recherche de Senckenberg et au musée d’histoire naturelle en Allemagne, Rafael Spiekermann a déclaré que l’anatomie végétative de cette plante présentait une étrange ressemblance avec celles qui vivent aujourd’hui.

Il a en outre mentionné que la section transversale de la plante fossilisée est la même que le modèle anatomique de la plante cycadale trouvée aujourd’hui. C’est Rafael qui a le premier souligné que le fossile était Iratinia australis et non les lycopsides, qui était un groupe différent de plantes omniprésentes au Gondwana.

André Jasper, professeur de biologie à l’Université de Taquari Valley au Brésil et auteur de l’article, a déclaré au New York Times que les parents de cette plante ancienne se trouvent en Australie, en Asie, en Afrique et en Amérique. La recherche met en évidence la résilience de cette ancienne plante qui a vécu à travers l’histoire – depuis l’époque du Gondwanaland jusqu’à maintenant lorsque les continents ont dérivé et se sont répandus à travers le monde.

Compte tenu du temps qu’ils ont vécu sur la planète, il n’est pas surprenant que Cycadales ait été consommé par des dinosaures herbivores. S’adressant au quotidien, Dennis Stevenson, conservateur émérite principal du New York Botanical Garden et expert de l’espèce, l’a confirmé.

