Des scientifiques déconcertés par de mystérieux cyclones sur les pôles de Jupiter

Les amas massifs de cyclones existant sur les pôles de Jupiter ont laissé les scientifiques perplexes pendant des années. Découverts pour la première fois par le vaisseau spatial Juno en 2017, ces cyclones en forme de polygone ont toujours conservé leurs motifs géométriques. Au pôle nord de la planète, il y a un grand cyclone entouré de 8 cyclones plus petits. Et au pôle sud, 5 cyclones plus petits tournent autour d’un plus grand.

Une étude publiée en 2018 dans la revue Nature a révélé qu’aucun de ces cyclones ne s’est fusionné. Ils maintiennent leur formation et ne dérivent pas non plus. L’étude a noté: “Bien que la migration des cyclones vers le pôle puisse être attendue en raison de l’effet β de Coriolis, par lequel les tourbillons cycloniques dérivent naturellement vers le pôle de rotation, la configuration des cyclones est sans précédent sur d’autres planètes (y compris Saturne caractéristiques hexagonales polaires).

Cependant, une étude plus récente publiée le 22 septembre pourrait avoir la raison de cet étrange événement. Un groupe de scientifiques dirigé par Andrew Ingersoll du California Institute of Technology a trouvé des “anneaux anticycloniques” entre chaque cyclone. Selon l’étude, cette découverte a soutenu “la théorie selon laquelle un tel blindage est nécessaire pour la stabilité du motif polygonal”.

Selon l’étude, “Depuis 2017, le vaisseau spatial Juno a observé un cyclone au pôle nord de Jupiter entouré de huit cyclones plus petits disposés selon un motif polygonal. On ne sait pas pourquoi cette configuration est si stable ni comment elle est maintenue. Ici, nous utilisons une série temporelle d’images obtenues par le spectromètre de cartographie JIRAM sur Juno pour suivre les vents et mesurer la vorticité et la divergence horizontale à l’intérieur et autour du cyclone polaire et de deux des cyclones circumpolaires.

Le Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) de Juno a capturé 12 séries d’images du pôle nord de Jupiter dans un intervalle de 8 minutes. Les images ont montré un cours de vents forts. Ceux-ci soufflent à l’opposé des cyclones et contribuent à les stabiliser. Cependant, il reste plusieurs questions sans réponse et les scientifiques ont conclu que des recherches supplémentaires doivent être menées.

