Des scientifiques décodent le trouble mortel des caillots sanguins déclenché par les vaccins contre la COVID

De nouvelles recherches ont montré que les dangereux anticorps PF4 impliqués dans la thrombose induite par le vaccin (VITT) et dans des troubles similaires liés aux infections par le rhume partagent des structures moléculaires identiques, mettant en évidence les implications pour le développement futur de vaccins et la gestion de la maladie.

De nouvelles recherches menées par l’Université Flinders et des spécialistes mondiaux approfondissent nos connaissances sur la thrombocytopénie et la thrombose immunitaires induites par le vaccin (VITT). Au plus fort du COVID 19 En 2021, le VITT a été reconnu comme une nouvelle maladie liée aux vaccins à base de vecteurs adénoviraux, en particulier le vaccin Oxford-AstraZeneca.

Le VITT s’est avéré être causé par un auto-anticorps sanguin inhabituellement dangereux dirigé contre une protéine appelée facteur plaquettaire 4 (ou PF4). Dans une recherche distincte menée en 2023, des chercheurs du Canada, d’Amérique du Nord, d’Allemagne et d’Italie ont décrit un trouble pratiquement identique avec le même anticorps PF4 qui était mortel dans certains cas après une infection naturelle à un adénovirus (rhume).

Université de Flinders les chercheurs Dr Jing Jing Wang et professeur Flinders Tom Gordon, responsable de l’immunologie à SA Pathology en Australie du Sud, a mené une étude précédente en 2022, qui a déchiffré le code moléculaire de l’anticorps PF4 et identifié un facteur de risque génétique lié à un gène d’anticorps appelé IGLV3.21*02.

Efforts de collaboration et implications futures

Maintenant, le groupe Flinders a collaboré avec ce groupe international de chercheurs pour découvrir que les anticorps PF4 dans le VITT associé à l’infection par les adénovirus et dans le VITT à vecteur adénoviral classique partagent des empreintes moléculaires ou des signatures identiques.

La recherche aura également des implications pour améliorer le développement de vaccins, déclare le Dr Wang, chercheur à l’Université de Flinders, premier auteur du nouvel article publié dans l’éminent journal. Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

« Ces résultats, utilisant une approche complètement nouvelle pour cibler les anticorps sanguins développés à l’Université de Flinders, indiquent un facteur déclenchant commun sur virus et les structures vaccinales qui initient les anticorps pathologiques pF4 », explique le professeur Gordon.

« En effet, les voies de production d’anticorps mortels dans ces troubles doivent être pratiquement identiques et présenter des facteurs de risque génétiques similaires. Nos résultats ont une implication clinique importante selon laquelle les leçons tirées du VITT sont applicables à de rares cas de coagulation sanguine après des infections à adénovirus (un rhume), tout en ayant des implications pour le développement de vaccins », dit-il.

Référence : « Antibody Fingerprints Linking Adenoviral Anti-PF4 Disorders » par Jing Jing Wang, Linda Schönborn, Theodore E. Warkentin, Tim Chataway, Leonie Grosse, Paolo Simioni, Stephan Moll, Andreas Greinacher et Tom P. Gordon, 15 mai 2024, Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

DOI : 10.1056/NEJMc2402592

La recherche a été soutenue par la Fondation allemande pour la recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft) et un contrat de service de l’Agence européenne des médicaments. Le Dr Schönborn a été soutenu par le ASH Global Research Award de l’American Society of Hematology et par le programme de recherche Gerhard Domagk de l’Université médicale de Greifswald. Le Dr Wang a été soutenu par une subvention de démarrage en santé de la Fondation Flinders.