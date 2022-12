Des scientifiques déclarent que 2 volcans d’Hawaï ont cessé d’entrer en éruption

HONOLULU (AP) – Des scientifiques américains ont déclaré mardi que deux volcans hawaïens actifs – l’un où la lave a détruit des centaines de maisons en 2018 et l’autre où la lave s’est récemment arrêtée avant d’atteindre une autoroute cruciale de Big Island – ont cessé d’éclater.

“Le Kilauea n’est plus en éruption”, a déclaré mardi l’Observatoire des volcans hawaïens de l’US Geological Survey, suivi d’un autre disant : “Le Mauna Loa n’est plus en éruption”.

Les niveaux d’alerte pour les deux volcans ont été réduits de veille à avis.

Le Mauna Loa a commencé à cracher de la roche en fusion le 27 novembre après avoir été silencieux pendant 38 ans, attirant les spectateurs pour admirer le spectacle incandescent et mettant très tôt les nerfs à vif parmi les personnes qui ont vécu des éruptions destructrices.

Les spectateurs de lave dans le parc national des volcans d’Hawaï ont apprécié la rare merveille supplémentaire de pouvoir voir le plus petit voisin du Mauna Loa, Kilauea, entrer en éruption au même moment.

Le Kilauea était en éruption depuis septembre 2021. Une éruption du Kilauea en 2018 a détruit plus de 700 résidences.

La lave du Mauna Loa ne constituait une menace pour aucune communauté, mais se trouvait à moins de 2,7 kilomètres d’une autoroute principale qui relie les côtés est et ouest de l’île.

Pour les Hawaïens autochtones, les éruptions volcaniques ont une signification culturelle et spirituelle profonde. Lors de l’éruption du Mauna Loa, de nombreux Hawaïens ont pris part à des traditions culturelles, telles que le chant, le chant et la danse pour honorer Pelé, la divinité des volcans et du feu, et ont laissé des offrandes connues sous le nom de “hookupu”.

L’approvisionnement en lave d’une fissure du Mauna Loa a cessé samedi, a indiqué l’observatoire, et les tremblements volcaniques et les tremblements de terre associés à l’éruption ont “considérablement diminué”.

“Des points d’incandescence peuvent rester près de l’évent, le long des canaux et sur le front d’écoulement pendant des jours ou des semaines pendant que les coulées de lave se refroidissent”, indique le résumé des activités de l’observatoire. “Cependant, l’activité éruptive ne devrait pas revenir en raison du comportement éruptif passé.”

L’approvisionnement en lave du lac de lave Halemaʻumaʻu de Kilauea a cessé vendredi, a déclaré l’observatoire: “Il reste un potentiel pour la reprise de cette éruption ou le déclenchement d’une nouvelle éruption au sommet ou à proximité du sommet de Kilauea.”

L’observatoire continuera à surveiller les volcans à la recherche de signes d’activité renouvelée. Des scientifiques de l’USGS et des responsables du comté d’Hawaï devaient tenir un briefing mardi.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press