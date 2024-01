Des scientifiques de Northwestern Medicine développent une nouvelle façon de cibler le cerveau

Cela pourrait changer l’orientation du traitement de la maladie neurodégénérative. La maladie d’Alzheimer touche près de 7 millions de personnes aux États-Unis. Il existe peu de thérapies disponibles et aucune donnée à long terme montrant une amélioration. Aujourd’hui, des chercheurs locaux affirment avoir une autre idée.

Le Dr Marcus Peter est chercheur en cancérologie de Northwestern Medicine.





« Ces dernières années ont été très excitantes », a-t-il déclaré. “Cela est né de notre intérêt pour la recherche sur le cancer et nous sommes donc venus de côté et avons découvert cela et assemblé les pièces.”

Ces morceaux sont deux types d’ARN courts. Notre corps s’appuie à la fois sur des brins protecteurs et toxiques pour réguler les protéines essentielles au fonctionnement cellulaire – parfois pour attaquer les cellules cancéreuses avec ce qui peut être considéré comme un « code de destruction » intégré. Mais à mesure que nous vieillissons, il semble que l’équilibre entre les deux soit rompu, laissant certaines personnes vulnérables à la maladie d’Alzheimer.

“Et nous pensons que cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles, dans la maladie d’Alzheimer, il y a des décennies de vie sans symptômes et à un moment donné, la maladie commence à s’installer”, a déclaré Peter.

C’est une nouvelle approche. Depuis des années, les plaques et les enchevêtrements cérébraux font l’objet de recherches et de traitements potentiels.

“Les plaques et les enchevêtrements sont toujours en cause, mais ce qui n’a jamais été élucidé, c’est comment ils sont liés à la mort cellulaire qui se produit et aux neurones mourants”, a déclaré Peter.

Les super-agers ont offert une preuve de concept supplémentaire.

“Ils ont plus de 80 ans et ont une mémoire équivalente à celle des personnes de 50 à 60 ans”, a déclaré Peter. “Nous avons eu la chance d’obtenir du tissu cérébral de ces patients et il s’avère qu’en effet, les ARN protecteurs sont toujours à des niveaux plus élevés que dans la population témoin.”

Plus de couverture : la surveillance médicale de WGN



Leur prochaine étape consistait à trouver des médicaments potentiels qui stabilisent ou retardent la disparition de l’ARN protecteur dans le cerveau – un traitement qui pourrait aider encore plus de patients.

« Cela ne se limite peut-être pas à la maladie d’Alzheimer », a déclaré Peter. « Nous pensons que cet équilibre pourrait jouer un rôle dans un certain nombre de maladies neurodégénératives complexes telles que la SLA ou la maladie de Parkinson. »

Peter dit que tout nouveau traitement découvert serait probablement administré en combinaison avec les thérapies actuelles. L’équipe poursuit ses recherches sur des modèles animaux.