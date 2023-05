Des scientifiques de missiles russes arrêtés après que Kinzhals a été « abattu » | Nouvelles du monde

Un véhicule blindé de transport de troupes russe et des systèmes de missiles sol-air S-400 passent devant le mur du Kremlin après un défilé militaire le jour de la victoire (Photo: Reuters) Trois des meilleurs scientifiques hypersoniques de Vladimir Poutine ont été arrêtés pour suspicion de haute trahison – après L’Ukraine a affirmé avoir abattu une volée de missiles « invincibles ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les éminents universitaires, Anatoly Maslov, Alexander Shiplyuk et Valery Zvegintsev, font tous face à « des accusations très graves ». Le trio a tous travaillé sur les armes pendant des années et a été parmi les auteurs d’un chapitre de livre intitulé « Installations hypersoniques de courte durée pour la recherche aérodynamique à l’ITAM, Russie ». Poutine se vante depuis longtemps que la Russie est le leader mondial des missiles hypersoniques et a dévoilé ses fusées « Kinzhal » en 2018, les saluant comme « invincibles » par tout système de défense actuel ou futur. Mais il a fait face à une nouvelle humiliation mardi lorsque l’Ukraine a déclaré qu’elle en avait détruit six en une seule nuit. Les arrestations ont semé l’inquiétude dans la communauté scientifique russe. Les collègues des trois hommes ont publié une lettre ouverte protestant de leur innocence et avertissant que les poursuites constituaient un risque sérieux pour la science russe. « Nous connaissons chacun d’eux comme un patriote et une personne honnête qui n’est pas capable de faire ce dont les enquêteurs les soupçonnent », ont-ils déclaré. « Dans cette situation, nous n’avons pas seulement peur pour le sort de nos collègues. Nous ne comprenons tout simplement pas comment continuer à faire notre travail. Plus : Russie

La lettre citait le cas de Dmitry Kolker, un scientifique sibérien qui a été arrêté l’année dernière parce qu’il était soupçonné de trahison d’État et transporté par avion à Moscou alors qu’il souffrait d’un cancer du pancréas avancé. Le spécialiste du laser est décédé deux jours plus tard. Il a déclaré que de tels cas avaient un effet dissuasif sur les jeunes scientifiques russes. « Même maintenant, les meilleurs étudiants refusent de venir travailler avec nous, et nos meilleurs jeunes employés quittent la science », indique la lettre. « Un certain nombre de domaines de recherche qui sont d’une importance cruciale pour jeter les bases fondamentales de la technologie aérospatiale du futur ferment tout simplement parce que les employés ont peur de s’engager dans de telles recherches. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les éminents universitaires faisaient tous face à des « accusations très graves » (Photo: Reuters) Interrogé sur la lettre, Peskov a déclaré: «Nous avons effectivement vu cet appel, mais les services spéciaux russes y travaillent. Ils font leur travail. Ce sont des accusations très graves. Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré que les défenses aériennes du pays, renforcées par des systèmes fournis par l’Occident, avaient contrecarré une intense attaque russe. Il a déclaré que le barrage comprenait six missiles hypersoniques aérobalistiques Kinzhal, les plus tirés en une seule attaque dans la guerre jusqu’à présent. Tous ont été abattus, a-t-il ajouté. Poutine a vanté à plusieurs reprises les Kinzhals comme fournissant un avantage concurrentiel stratégique clé et parmi les armes les plus avancées de l’arsenal de son pays.

Ce que l’on sait du Kinzhal, le missile hypersonique russe La Russie a commencé à utiliser le Kinzhal, qui signifie «poignard», pour frapper des cibles en Ukraine au début de l’invasion. Mais il a utilisé l’arme coûteuse avec parcimonie et contre des cibles prioritaires, reflétant apparemment une disponibilité limitée. – Il s’agit d’un missile balistique aéroporté capable d’emporter des ogives nucléaires ou conventionnelles. L’Ukraine a déclaré que six d’entre eux avaient été licenciés mardi. – Il a une autonomie rapportée de 1 500 à 2 000 km (930 à 1 240 miles) tout en transportant une charge utile de 480 kg. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à Mach 10 (12 250 km/h). – Le Kinzhal est l’une des six armes de « nouvelle génération » dévoilées par Poutine dans un discours en mars 2018. Il a déclaré que ces armes pourraient pénétrer à la fois les systèmes de défense antimissile existants et futurs. – Poutine a déclaré en décembre 2021, deux mois avant l’invasion de l’Ukraine, que la Russie était le leader mondial des missiles hypersoniques et, au moment où d’autres pays se sont rattrapés, était susceptible d’avoir développé une technologie pour contrer ces nouvelles armes. « Dans nos développements avancés, nous sommes définitivement les leaders », a-t-il déclaré.



L’Ukraine est soupçonnée d’avoir abattu un missile hypersonique russe « imparable » Kinzhal – ou Dagger – photographié ici avec son porte-avions MiG-31 (Photo: MoD Russia / e2w) – La Russie a envoyé des avions de combat armés de missiles Kinzhal en Syrie pour la première fois en 2021, selon des analystes militaires. – Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir tiré un missile Kinzhal sur un dépôt de munitions dans le sud-ouest de l’Ukraine le 19 mars 2022, la première utilisation connue de l’arme au combat. Il a depuis tiré des missiles Kinzhal à plusieurs autres occasions en Ukraine. – Le 6 mai, l’Ukraine a déclaré pour la première fois qu’elle avait abattu un Kinzhal, en utilisant un système Patriot. Il n’était pas clair si les systèmes « occidentaux » que Kyiv a déclaré avoir utilisés contre Kinzhals mardi étaient également des Patriots. Les missiles sont difficiles à détecter et à intercepter en raison de leur vitesse hypersonique et de leur maniabilité. Si l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle six personnes ont été abattues mardi est confirmée, cela marquerait un nouveau coup porté aux efforts de guerre de Poutine et montrerait l’efficacité croissante des défenses aériennes du pays. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a contesté les affirmations ukrainiennes, déclarant à l’agence de presse publique RIA-Novosti : « Nous n’avons pas lancé autant de Kinzhals qu’ils auraient abattu à chaque fois avec leurs déclarations ». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

