Les télomères sont comme de minuscules bouchons de bouteille attachés aux deux extrémités de chaque chromosome de votre corps pour protéger le génome de la dégradation et préserver les informations qu’il contient. En protégeant notre matériel génétique et en garantissant la division ordonnée de nos cellules, leur intégrité structurelle et leur longueur optimale, ils ont le potentiel de réduire le risque de cancer et d’offrir un processus de vieillissement plus sain.

Les télomères des souris de laboratoire ordinaires sont environ cinq fois plus longs que ceux des humains – et cette différence a constitué un défi de taille dans l’utilisation de modèles de souris pour comprendre les implications de ces coiffes chromosomiques sur le vieillissement humain et le cancer. Cependant, malgré des décennies de recherche, on ne comprend pas comment l’homéostasie de la longueur des télomères est obtenue.

Mais aujourd’hui, des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem (HU) ont inventé la « Télomouse » en effectuant un minuscule changement génétique sur des souris de laboratoire standard. Cela amène les nouveaux télomères à ressembler davantage à ceux des humains.

Les souris de laboratoire standard ont des télomères cinq fois plus longs que les humains, ce qui crée des défis dans la modélisation de leur rôle dans le vieillissement humain et le cancer. Le modèle Telomouse, développé en incorporant une variation génétique d’une espèce de souris dotée de télomères naturellement plus courts, constitue une ressource précieuse pour la recherche approfondie sur le vieillissement et le cancer, soulignant l’importance de la protéine RTEL1 dans la détermination de la longueur des télomères. Cette découverte promet de révéler de nouvelles connaissances sur la génétique du vieillissement et pourrait contribuer à améliorer la longévité et le bien-être.

Dans le cadre d’une percée scientifique passionnante, une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Yehuda Tzfati de l’Institut des sciences de la vie de HU et le professeur Klaus Kaestner de la faculté de médecine Perelman de l’Université de Pennsylvanie a présenté la Telomouse. Il s’agit de modifier un seul petit élément constitutif d’un gène de souris de laboratoire ordinaires (Mus musculus) pour que leurs télomères ressemblent beaucoup plus à ceux des humains.

Les TIF métaphases ont été analysés par FISH-IF en utilisant un anticorps γH2AX (rouge) et une sonde C télomérique (verte). (crédit : Université hébraïque, professeur Yehuda Tzfati, NATURE COMMUNICATIONS)

Ils viennent de publier leurs découvertes dans la prestigieuse revue Communications naturelles sous le titre “Télomouse – un modèle de souris avec des télomères de longueur humaine générés par un seul changement d’acide aminé dans RTEL1.»

L’exercice peut augmenter l’activité de la télomérase

Il est encourageant de constater qu’une revue des études de 2021 dans Frontiers in Genetics a conclu que l’exercice aérobique et/ou l’entraînement d’endurance, ainsi que l’entraînement en résistance d’intensité modérée peuvent augmenter l’activité de la télomérase et conserver la longueur des télomères.

Pour développer le modèle Telomouse, les chercheurs ont étudié une espèce de souris distincte appelée souris algérienne (Mus spretus ou souris de la Méditerranée occidentale), une espèce sauvage étroitement apparentée à la souris domestique, originaire des habitats ouverts de la Méditerranée occidentale. Ce rongeur est inhabituel en raison de ses télomères intrinsèquement plus courts.

Dans le code génétique de ces souris, une variation subtile au sein d’une protéine essentielle connue sous le nom de RTEL1 a été identifiée. En transférant cette distinction génétique chez des souris de laboratoire typiques, ils ont réussi à produire une lignée de souris dotées de télomères de longueur humaine. Ces nouveaux Telomice jouissent de solides capacités de santé et de reproduction, ce qui en fait une ressource exceptionnelle pour des enquêtes approfondies sur les domaines complexes du vieillissement et du cancer.

Cette étude met en lumière le rôle central de RTEL1 en tant qu’arbitre de la longueur des télomères. Une modification nuancée de cette protéine cruciale a permis aux scientifiques de créer un modèle murin qui se rapproche étroitement de la longueur des télomères humains.

Les chercheurs ont également réalisé une avancée inestimable dans notre capacité à mesurer la longueur de chaque télomère, en particulier les télomères les plus courts de la cellule, qui sont ceux qui dictent la fonction cellulaire et son avenir. Ils ont développé une nouvelle méthode pour mesurer la longueur précise des télomères individuels en utilisant une nouvelle génération d’arrangements d’ADN appelé séquençage des nanopores. Cette méthode, appelée « NanoTelSeq », permet d’évaluer la santé télomérique dans des échantillons de sang ou d’autres tissus d’individus en bonne santé, ainsi que de patients atteints de cancers et de maladies vieillissantes et d’améliorer le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces patients.

Tzfati, qui était le chercheur principal, a suggéré que le modèle Telomouse « promet d’enrichir notre compréhension du lien complexe entre les télomères, le cancer et le processus de vieillissement. Je crois que NanoTelSeq remplacera les méthodes actuellement utilisées, permettra une évaluation précise de l’état des télomères chez les patients et les individus en bonne santé, et révélera comment cela affecte la santé humaine. Nous espérons que ces connaissances aboutiront à des stratégies innovantes pour lutter contre le cancer et favoriser le bien-être des personnes vieillissantes.