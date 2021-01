Des scientifiques de l’Université de Stanford aux États-Unis ont développé une version quantique de la vis d’Archimède et ont publié leurs résultats dans Journal scientifique. L’article intitulé « Pompage topologique d’un gaz dipolaire 1D dans des états prééthermiques fortement corrélés » décrit comment la version quantique de la vis d’Archimède transporte des collections fragiles d’atomes de gaz vers des états d’énergie de plus en plus élevés sans s’effondrer. Une vis d’Archimède ou une vis égyptienne est une machine utilisée pour transférer l’eau d’un plan d’eau bas dans des fossés d’irrigation.

L’étude a été préparée par une équipe de cinq scientifiques de l’Université de Stanford: Wil Kao et Kuan-Yu Li du département de physique appliquée, Kuan-Yu Lin du département de physique, Sarang Gopalakrishnan de physique et d’astronomie, CUNY College of Staten Island, Programme de physique et initiative pour les sciences théoriques, et Benjamin L. Lev – l’auteur principal de l’étude et également professeur agrégé de physique appliquée et de physique à la Faculté des sciences humaines.

Le résumé de l’article mentionne que les scientifiques ont créé un état non thermique dans un gaz quantique bosonique unidimensionnel (1D) de dysprosium en stabilisant un gaz super-Tonks-Girardeau contre l’effondrement et la thermalisation avec des interactions dipolaires répulsives à longue portée. Benjamin a déclaré que lorsque la recherche en était à ses débuts, il s’attendait à ce que la stabilité du gaz ne change que légèrement. Cependant, au fur et à mesure que leurs expériences progressaient, ils trouvèrent une stabilisation spectaculaire et complète des gaz qui, dit Benjamin, dépassait sa conception la plus folle.

Leur étude a révélé que quelle que soit la force de l’interaction de contact, le système est dynamiquement stable selon les mesures de rigidité et d’énergie par particule. Cette découverte a permis à l’équipe de recherche de faire passer les interactions de contact de faiblement à fortement répulsives, puis fortement attractives et enfin faiblement attractives. L’étude montre que ce cycle est une pompe topologique d’énergie-espace qui est causée par une holonomie quantique. Les scientifiques pensent qu’en reproduisant ce cycle, ils peuvent trouver une méthode de pompage topologique inexplorée qui créerait une hiérarchie d’états prééthermaux de plus en plus excités.

L’énergie quantique est connue pour être assez capricieuse et des expériences comme celles-ci menées par des scientifiques comme Benjamin élargissent notre compréhension de la façon dont différentes parties d’un système quantique à plusieurs corps s’installent dans la même température ou le même équilibre thermique. Un système quantique stable peut générer de nouvelles technologies puissantes qui peuvent révolutionner notre vie quotidienne comme les ordinateurs quantiques. Un système capable de résister à la thermalisation comme celui découvert par les scientifiques de l’Université de Stanford est essentiel pour créer de tels systèmes.