Des scientifiques de l’IIT Madras et du MIT développent des tissus cérébraux à l’aide d’un bioréacteur imprimé en 3D

Des scientifiques de l’Institut indien de technologie (IIT) de Madras et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis ont cultivé des tissus cérébraux humains appelés « organoïdes » à l’aide d’un bioréacteur imprimé en 3D qu’ils ont développé. L’objectif était d’observer les tissus cérébraux pendant leur croissance et leur développement, une technologie qui peut potentiellement accélérer les découvertes médicales et thérapeutiques pour des maladies telles que le cancer et des troubles neurologiques comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les protocoles de culture cellulaire actuels impliquent des chambres séparées pour l’incubation et l’imagerie, ce qui nécessite que les cellules soient physiquement transférées vers la chambre d’imagerie – ce qui présente un risque de faux résultats et des chances de contamination.

Cependant, l’équipe de scientifiques a mis au point une nouvelle solution, qui permet aux cellules de se développer sans interruption.

Un micro-incubateur et une chambre d’imagerie imprimés en 3D ont été transformés en une plate-forme unique de la taille d’une paume, ce qui a été démontré avec succès pour la culture de cellules cérébrales humaines à long terme et l’imagerie en temps réel.

« La conception de cette recherche est une technologie microfluidique évolutive dans laquelle des copies d’un organoïde peuvent être cultivées simultanément dans différents puits, pour des études en sciences fondamentales et appliquées », a déclaré le professeur Anil Prabhakar, Département de génie électrique, IIT Madras, dans un communiqué. le lundi.

«Ce bioréacteur peut être complètement automatisé avec différents protocoles et utilisé pour la découverte de médicaments, réduisant ainsi considérablement les coûts de main-d’œuvre, les erreurs et les délais de mise sur le marché. Différents capteurs environnementaux peuvent être combinés avec ce micro-incubateur et notre appareil s’adapte à la plupart des microscopes pour l’imagerie de cellules vivantes », a-t-il ajouté. La technologie a été brevetée en Inde.

Les résultats de cette recherche ont été récemment publiés dans la revue internationale à comité de lecture Biomicrofluidics.

La culture cellulaire est l’une des étapes fondamentales de la validation du modèle d’organe humain, qu’il s’agisse d’une étude préclinique du Covid-19, de la découverte de médicaments anticancéreux ou de tout médicament à utiliser sur l’homme. Il y a un défi ouvert à cultiver des cellules pendant de longues durées et à les étudier en temps réel pour mieux comprendre les effets de la médecine.

