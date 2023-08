Des scientifiques de l’Alberta suivent la prolifération d’algues bleu-vert à l’aide d’images satellite

Une équipe d’experts travaille à mieux comprendre la propagation des algues bleu-vert dans les lacs de l’Alberta en combinant la technologie satellite avec un échantillonnage d’eau quasi simultané.

Le projet, financé par Alberta Innovates, est une collaboration entre plusieurs groupes, dont l’Alberta Lake Management Society (ALMS), l’Alberta Biodiversity Monitoring Institute (ABMI) et le chercheur Rolf Vinebrooke de l’Université de l’Alberta.

Six lacs de l’Alberta sont surveillés dans le cadre du projet – le lac Pigeon, le lac Sylvan, le lac Wabamun, le lac Nakamun, le lac Ethel et le lac la Biche – même si l’on espère que les données pourront aider à créer un modèle ou un algorithme pouvant être appliqué à d’autres lacs. .

Lorsqu’un satellite passe au-dessus du lac, des échantillons d’eau sont collectés en même temps pour fournir une image plus claire de la teneur en algues.

Contrairement aux méthodes précédentes d’échantillonnage de l’eau, qui ne sont pas toujours traitées en temps opportun, l’imagerie satellite peut contribuer à fournir une meilleure image globale de ce qui se passe dans un lac.

« Les proliférations d’algues bleu-vert peuvent être très, très dynamiques », a déclaré Vinebrooke, professeur au département des sciences biologiques de l’Université de l’Alberta.

« Ils peuvent être là un jour et disparaître le lendemain… les données d’imagerie satellite, une fois que nous avons une vérité sur le terrain et les algorithmes construits, peuvent fournir des estimations en temps quasi réel de l’ampleur des proliférations sur une variété de lacs différents. »

Cette diapositive montre la teneur en algues du lac Pigeon à travers différentes images satellite en 2020. (Soumis par Fiona Gregory)

Des algues bleu-vert, ou cyanobactéries, peuvent se former sur les eaux lentes ou stagnantes. Les fleurs peuvent produire des toxines nocives pour les humains, les animaux domestiques et la faune. La croissance des algues peut être favorisée par une eau riche en azote et en phosphore.

Il existe actuellement des dizaines d’avertissements concernant les cyanobactéries émis par les services de santé de l’Alberta pour les lacs de la province.

Les chercheurs pensent que les informations qu’ils recueillent seront importantes pour permettre aux associations de gestion des lacs de mieux comprendre ce qui se passe et d’utiliser ces informations pour les programmes de gestion du phosphore afin de contribuer à réduire les proliférations.

Vinebrooke a déclaré qu’une fois que les scientifiques disposeront de suffisamment de données, ils pourront revenir en arrière et comparer les images satellite précédentes et avoir une compréhension plus complète de ce qui fleurit dans le lac et être en mesure de suivre les tendances.

« Il y a une question de longue date, je pense, dans l’esprit de beaucoup de gens en Alberta et partout en Amérique du Nord, et c’est celle de savoir si ces proliférations d’algues nuisibles augmentent ou non en fréquence », a-t-il déclaré. « Ou est-ce simplement ce qu’ils semblent être, parce que les gens sont généralement beaucoup plus soucieux de l’environnement, en tant que public ?

« Cela vous permet de répondre quantitativement à cette question. »

Image claire

Fiona Gregory de l’ABMI a déclaré qu’il était difficile pour les chercheurs de suivre les tendances en raison du manque de données continues.

Fiona Gregory est responsable de la partie analyse de l’observation de la Terre du projet. (Soumis par Fiona Gregory)

Gregory est responsable de la partie analyse de l’observation de la Terre du projet. Elle prend les résultats du programme d’échantillonnage des lacs et les compare avec l’imagerie satellite, déterminant quelle est la relation, puis appliquant le modèle à l’imagerie satellite.

« Au mieux, l’échantillonnage n’est qu’un instantané dans le temps », a déclaré Gregory. « Cela ne peut être fait que plusieurs fois par an, peut-être, mais avec la modélisation satellite, nous espérons voir ce qui se passe presque tout le temps tout au long de la saison. »

Satellite Sentinelle-2

Même si l’initiative peut paraître simple, elle présente certains défis logistiques.

Le satellite utilisé pour le projet ne survole pas l’Alberta tous les jours, les chercheurs et les bénévoles disposent donc d’une fenêtre relativement étroite pour capturer les données.

« Le satellite que nous utilisons s’appelle Sentinel-2, et il passe environ tous les cinq jours », a déclaré Bradley Peter, directeur exécutif d’ALMS.

« Nous planifions donc notre échantillonnage du lac et c’est souvent avec des bénévoles, des partenaires qui conduisent le bateau. Nous coordonnons tous ces horaires pour être sur le lac. »

Peter a noté que l’échantillonnage doit être effectué par temps clair, sans trop de nuages ​​​​ou de fumée qui pourraient brouiller les images.

À terme, les données seront disponibles via une application de cartographie en ligne. Le public pourra accéder aux informations sur les six lacs, et éventuellement sur d’autres lacs de l’Alberta, et obtenir des informations précises sur les proliférations d’algues.

Le projet utilise Google Earth Engine, qui permet aux chercheurs d’accéder et de traiter de grandes quantités d’images satellite à grande échelle.

L’initiative fait suite au succès d’un projet pilote similaire lancé en 2019 qui surveillait Pigeon Lake, dont les données sont déjà disponibles en ligne. La carte montre la concentration de chlorophylle-a, présente dans les algues.

Avertissements concernant la prolifération d’algues

Des avis concernant les algues bleu-vert sont affichés sur des panneaux près des lacs de l’Alberta par les services de santé de l’Alberta. (Kory Siegers/CBC)

AHS conseille aux personnes et aux animaux domestiques d’éviter tout contact avec l’eau là où un avis concernant les algues bleu-vert est en vigueur. Les cyanobactéries peuvent rendre les gens malades et être mortelles pour les animaux de compagnie.

Ceux qui entrent en contact ou ingèrent des algues bleu-vert peuvent ressentir une irritation cutanée, des maux de gorge, des lèvres enflées, de la fièvre, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée.

Depuis le 25 août, AHS a mis en place des avis pour les lacs suivants :