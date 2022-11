Des scientifiques de la Colombie-Britannique et des Premières nations créent des emballages en «biomousse» en décomposition à partir de déchets de bois

La mousse de polystyrène peut mettre 500 ans à se décomposer car elle gonfle les décharges du monde entier, mais un nouveau matériau d’emballage appelé biomousse fait de déchets forestiers peut se décomposer en quelques semaines, selon les scientifiques.

Selon Feng Jiang, chercheur à l’Université de la Colombie-Britannique, il s’agit d’une aubaine environnementale potentielle, car la mousse de polystyrène remplit actuellement jusqu’à 30 % des décharges.

“Nous avons fait quelques tests, qui consistent à mettre de la biomousse dans le sol, puis elle a commencé à se dégrader et après deux mois, elle aura complètement disparu”, a déclaré Jiang, professeur adjoint à la faculté de foresterie de l’université et au Centre de recherche du Canada. Chaire en biomatériaux fonctionnels durables.

Le projet biofoam est une collaboration entre la Première nation Wet’suwet’en du centre de la Colombie-Britannique et des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique.

Le partenariat est né il y a environ trois ans lorsque Jiang a rencontré Reg Ogen, président et chef de la direction du Yinka Dene Economic Development Limited Partnership de la Première nation, lors d’une rencontre organisée par le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique.

Jiang et ses collègues scientifiques ont écouté les membres des Premières Nations décrire leurs inquiétudes quant à ce qu’il fallait faire des déchets de bois sur leurs terres.

Des échantillons d’une mousse biodégradable sont vus à divers stades de décomposition sur une photo du 5 novembre. (LA PRESSE CANADIENNE/HO-UBC, Lou Bosshart)

Ogen a déclaré que les incendies de forêt et les infestations de dendroctones du pin ponderosa dans les années 1990 et 2000 avaient créé de grandes quantités de déchets qu’ils voulaient utiliser de manière significative.

“Nous avons rencontré le Dr Jiang là-bas et nous avons examiné différentes façons d’utiliser les déchets de bois et finalement nous avons trouvé un produit avec lequel je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien. Et j’espère qu’en fin de compte, pour garder tous de la mousse de polystyrène hors des décharges et assurez-vous que nous continuons à protéger la Terre mère », a déclaré Ogen.

Il a dit que voir des déchets transformés en un matériau utile lui avait fait sourire.

Potentiel de nouveaux emplois

Ogen espère que la biomousse créera des emplois chez les Premières nations qui ont été perdus lorsque l’épidémie de dendroctone du pin a balayé leur industrie du bois.

“L’un de nos principaux objectifs est de veiller à ce que nos prochaines générations soient prises en charge et à ce qu’elles aient de bonnes opportunités d’emploi”, a-t-il déclaré.

“Avec cette opportunité, nous n’avons pas nécessairement à chercher [only] à notre arrière-cour. Il y a d’autres régions de l’Ouest canadien que nous pourrions examiner, même aux États-Unis ou à l’étranger. Je pense qu’il y a une grande opportunité d’en faire un succès mondial.”

La texture de Biofoam est proche de la mousse de polystyrène et peut être façonnée de la même manière en différentes formes. Ses origines naturelles lui confèrent une couleur légèrement plus foncée.

Bien que les ingrédients spécifiques restent secrets, il est fabriqué en broyant le bois en fibre pour créer une bouillie, puis en ajoutant des produits chimiques non toxiques et enfin en mettant le mélange dans un four à 80 ° C.

Jiang a dit que le processus est similaire à la cuisson.

“Après quelques heures, nous le retirons, comme un gros gâteau”, a déclaré Jiang.

Sur la côte6:37Une nouvelle mousse d’emballage biodégradable et non nocive pour l’environnement est en préparation Le Dr Feng Jiang discute avec Gloria Macarenko d’une nouvelle mousse d’emballage biodégradable développée avec la Première Nation Wet’suwet’en.

Besoin d’investisseurs

Des investisseurs et des fabricants sont maintenant recherchés pour lancer une usine pilote pour produire de la biomousse en Colombie-Britannique l’année prochaine.

Un avantage secondaire du projet pourrait être l’atténuation des incendies de forêt alimentés par les déchets de bois, a déclaré Jiang.

La propriété intellectuelle du projet est partagée par l’équipe de Jiang et la Première nation Wet’suwet’en, a indiqué UBC dans un communiqué.

Jiang a déclaré que la durabilité environnementale est sa passion, et bien qu’il ne soit pas réaliste de remplacer tous les plastiques par des fibres naturelles, il souhaite mettre l’accent sur ce qu’il appelle les trois R : réutiliser, recycler et remplacer les plastiques.

“Chaque fois que je vois un produit sur le marché, je me dis toujours : peut-on le remplacer par des fibres naturelles ? Je continue également de poser la même question à mes étudiants. Tout au long de ma carrière, je veux utiliser mes connaissances et mon expertise pour créer quelque chose qui soit bénéfique pour la société et pour la planète », a déclaré Jiang.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière de la Meta-Canadian Press News Fellowship, qui n’est pas impliqué dans le processus éditorial.