Des scientifiques de la Colombie-Britannique espèrent lutter contre les acariens qui perforent et tuent les abeilles – Kelowna Capital News

La professeure de chimie Erika Plettner fait des gestes vers des ruches entourées de hautes herbes sèches tout en expliquant les multiples pressions auxquelles sont confrontées les abeilles dans le monde.

Les pesticides, les agents pathogènes et les effets du changement climatique mettent en péril les abeilles et leur rôle de pollinisateurs des cultures vivrières mondiales, dit-elle.

Plettner et son équipe de chercheurs travaillent donc à atténuer un facteur de risque minuscule mais mortel – le varroa.

L’équipe de l’Université Simon Fraser, dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, teste un composé chimique qui semble tuer les acariens sans nuire aux abeilles, dans l’espoir qu’il pourrait un jour être largement disponible comme traitement pour les ruches infestées.

Les acariens varroa tuent les abeilles en perforant leur cuticule, ou exosquelette, créant une plaie qui ne se referme pas, a déclaré Plettner.

Cela laisse une ouverture à la maladie et affaiblit le système immunitaire des abeilles, a-t-elle déclaré dans une interview au rucher expérimental des chercheurs à l’extérieur de Surrey, en Colombie-Britannique.

“C’est ce qui fait finalement (les abeilles) s’effondrer pendant l’hivernage”, a-t-elle déclaré.

Plettner et son équipe testent l’innocuité et l’efficacité du composé identifié dans son laboratoire il y a quelques années, qui semble paralyser puis tuer les acariens.

Les abeilles impliquées dans l’expérience entrent et sortent de leurs ruches alors que Plettner explique que les chercheurs ne comprennent pas encore exactement comment le composé fonctionne.

«Nous ne connaissons pas la protéine réelle de l’acarien à laquelle le composé se lie, ou une collection de protéines. Nous savons que la paralysie implique généralement le système nerveux de l’acarien », a-t-elle déclaré.

Son équipe a récemment obtenu un financement de Genome British Columbia, une organisation à but non lucratif, pour travailler avec des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique afin d’étudier comment le composé affecte les acariens, a-t-elle ajouté.

Les chercheurs placent une feuille de papier collant sous les ruches pour collecter les acariens morts pour analyse dans leur laboratoire, a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, le composé chimique semble prometteur en tant que traitement potentiel aux côtés de cinq ou six autres actuellement disponibles, a déclaré Plettner.

Il est important de passer par différents traitements d’une année à l’autre, a-t-elle déclaré, car les acariens commencent à montrer une résistance à ce qu’elle a appelé «l’étalon-or» des traitements existants.

L’acarien varroa parasitait à l’origine les abeilles en Asie avant de se propager aux populations d’abeilles afro-européennes il y a environ 100 ans, a-t-elle déclaré.

« En termes de temps d’évolution, c’est relativement court. Et c’est pourquoi nos abeilles sont si affectées par cela, parce que… dans un sens évolutif, elles n’ont pas eu la chance de développer, par sélection, des défenses naturelles.

Des efforts sont en cours pour trouver des abeilles qui sont plus naturellement résistantes aux acariens, a déclaré Plettner, notant qu’une de ses propres ruches chez elle n’avait pas eu d’acariens cet été, tandis que la ruche voisine “bouillait” avec les parasites.

“De temps en temps, vous obtenez une ruche assez résistante à l’acarien, et c’est un sujet de recherche très intensive et d’efforts d’élevage d’abeilles.”

Il faudra quelques années pour commercialiser le composé, le rendant disponible comme traitement, a déclaré Plettner.

Les chercheurs doivent encore comprendre comment cela fonctionne et démontrer qu’il est sans danger pour les abeilles, les apiculteurs et le milieu environnant, a-t-elle déclaré.

Il est particulièrement important d’atténuer les infestations de varroa compte tenu de la gamme de pressions environnementales auxquelles les abeilles sont confrontées, a déclaré Plettner.

Le changement climatique affecte l’écologie de l’habitat des abeilles, modifiant la disponibilité des fleurs et des plantes dont elles ont besoin pour survivre, a-t-elle déclaré.

De plus, les abeilles font partie d’un système de pratiques agricoles intensives qui utilisent des pesticides et des herbicides partout au Canada et dans le monde, a-t-elle déclaré.

“Même si près du rucher n’est pas pulvérisé, les abeilles voleront assez loin, jusqu’à deux kilomètres, pour chercher des plantes à fleurs et de la nourriture”, a-t-elle déclaré. “Ainsi, ils peuvent être accidentellement contaminés par des substances nocives.”

Dans le même temps, de nombreuses plantes considérées comme des mauvaises herbes et ciblées avec des herbicides par les exploitants agricoles sont importantes pour les abeilles, a déclaré Plettner.

Brenna Owen, La Presse Canadienne

AbeillesColombie-BritanniquerechercheScience