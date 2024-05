Des scientifiques de Harvard découvrent un nouvel avantage incroyable au régime méditerranéen

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com









Il a été démontré que le régime méditerranéen réduit de près d’un quart le risque de décès toutes causes confondues chez les femmes.

Une étude portant sur plus de 25 000 femmes américaines d’âge moyen en bonne santé, âgées en moyenne de 55 ans, a révélé que suivre un régime riche en poisson, légumineuses, légumes, noix et grains entiers était associé à un risque 23 pour cent inférieur de mourir à la fin de l’année. l’étude de 25 ans.

Chaque année, chaque femme a été interrogée sur son adhésion au régime, et celles qui l’ont suivi de près au cours de cette période de 25 ans ont bénéficié d’un risque de décès toutes causes confondues réduit de 16 %.

Il a été démontré que le régime méditerranéen, qui a été couronné meilleur régime pendant sept années consécutives, réduit l’inflammation dans le corps, améliore la régulation de l’insuline et gère le poids, ce qui protège contre les maladies cardiaques, la démence et diabète.

Le régime est courant dans Grèce, Italieet Espagnepays qui bordent la mer Méditerranée.

Le régime est basé sur les régimes alimentaires des pays bordant la mer Méditerranée, mettant l’accent sur les légumes, les graisses saines telles que l’huile d’olive et les noix, ainsi que les protéines dérivées du poisson et des haricots.

Les chercheurs ont découvert que les femmes ayant un score d’observance élevé de six ou plus avaient 23 pour cent moins de risques de mourir toutes causes confondues, tandis que celles ayant un score de quatre ou cinq avaient un risque en moins de 16 pour cent.

La dernière étude de l’Université Harvard est parmi les plus importantes, avec 25 315 femmes impliquées et peut-être la plus ancienne, les femmes étant suivies pendant plus de deux décennies.

Au début de l’étude, les femmes ont rempli des questionnaires de santé sur leurs habitudes alimentaires, leur état de santé, leur taille et leur poids pour calculer leur IMC.

Ils ont également fait évaluer leur tension artérielle.

Les participants ont rempli des questionnaires de santé tous les six mois au cours de la première année et chaque année par la suite.

Les chercheurs ont attribué des scores pour l’adhésion au régime sur une échelle de zéro à neuf, un score plus élevé indiquant que la femme s’en tenait strictement au régime.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

La notation était basée sur la consommation de neuf composants alimentaires, dont une consommation élevée de légumes (à l’exception des pommes de terre), de fruits, de noix, de céréales complètes, de poisson et de graisses monosaturées.

Si une femme mangeait moins de viandes rouges et transformées, elle obtenait des points. Si leur consommation d’alcool tombait entre cinq et 15 grammes par jour, ils obtenaient un point supplémentaire.

Ensuite, les participants ont été répartis en trois catégories en fonction de leurs scores, avec des scores d’adhésion faibles allant de zéro à trois, des scores d’adhésion intermédiaires étant de quatre ou cinq et des scores d’adhésion élevés compris entre six et neuf.

Sur environ 25 ans, les chercheurs ont dénombré 3 879 décès, dont 935 dus à des maladies cardiaques et 1 531 dus au cancer.

Les femmes avec des scores d’observance élevés de six ou plus avaient 23 pour cent moins de risques de mourir toutes causes confondues, tandis que celles avec un score de quatre ou cinq avaient un risque en moins de 16 pour cent.

Les chercheurs ont déclaré: «Nos résultats suggèrent qu’une partie du risque de mortalité plus faible peut être expliquée par plusieurs facteurs de risque cardiométaboliques, en particulier les biomarqueurs liés au métabolisme, à l’inflammation, aux voies TRL, à la résistance à l’insuline et à l’IMC.»

Ils ont ajouté : « La plupart des avantages potentiels de l’adhésion au régime méditerranéen et de la mortalité restent inexpliqués, et les études futures devraient examiner d’autres voies qui pourraient potentiellement contribuer à une mortalité plus faible associée au régime méditerranéen, ainsi qu’examiner la mortalité par cause. »

Leur étude a été publiée dans la revue Réseau JAMA ouvert.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Peu de régimes sont autant appréciés des médecins que le régime méditerranéen. En plus de réduire le risque de maladie cardiaque, d’obésité et de démence, il a un effet protecteur contre les accidents vasculaires cérébraux et peut prolonger la vie.

Une étude de 2016 publiée dans la revue Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care a rapporté que les personnes qui suivaient ce régime vivaient environ quatre ans et demi de plus que celles qui ne le suivaient pas.

Il se veut aussi agréable que simple. Il recommande de consommer davantage de légumes et de fruits, de réduire la viande rouge et d’incorporer des graisses, notamment de l’huile d’olive extra vierge, des noix, des cacahuètes, des olives et des avocats.

Le régime recommande également l’exercice, la première pyramide alimentaire à le faire. La prescription est basée sur le mode de vie des habitants des pays riverains de la Méditerranée, notamment la Sardaigne, en Italie, et Ikaria, en Grèce.

Les deux sont considérées comme des zones bleues – des régions du monde où les gens atteignent régulièrement l’âge de 100 ans. Les habitants des zones bleues plantent des jardins, se promènent avec d’autres membres de leur communauté, dansent avec des amis et effectuent des travaux manuels qui les ancrent dans leur environnement.