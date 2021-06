Des scientifiques de Bengaluru développent un appareil qui imite les actions cognitives du cerveau humain mieux que l’IA

Des scientifiques du Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (JNCASR), basé à Bengaluru, ont développé un appareil qui peut imiter les actions cognitives du cerveau humain et qui est plus efficace que les techniques conventionnelles pour émuler l’intelligence artificielle, améliorant ainsi la vitesse de calcul et l’efficacité de la consommation d’énergie.

Visant à développer un dispositif synaptique pour des applications neuromorphiques avec une méthode de fabrication modeste, l’équipe du JNCASR a exploré un système matériel imitant les corps neuronaux et la connectivité du réseau axonal un peu comme le système biologique. Afin de réaliser une telle structure, ils ont découvert qu’un processus d’auto-formation était facile, évolutif et rentable.

L’équipe JNCASR composée du professeur GU Kulkarni et B. Bharath qui ont développé un kit prototype développé pour émuler le comportement du célèbre chien Pavlov démontre clairement le potentiel de l’appareil vers une intelligence artificielle neuromorphique avancée.

« Il s’agit d’un cas intéressant où des méthodes chimiques ont été utilisées pour réaliser un dispositif synaptique. Avec cela, le JNCASR a fait un pas de plus dans la réalisation de l’intelligence artificielle neuromorphique avancée », ont souligné les chercheurs.

Selon ces chercheurs, le cerveau humain comprend près d’une centaine de milliards de neurones constitués d’axones et de dendrites. « Ces neurones s’interconnectent massivement les uns aux autres via des axones et des dendrites, formant des jonctions colossales appelées synapses. On pense que ce réseau bioneural complexe donne naissance à des capacités cognitives supérieures », a déclaré le professeur Kulkarni.

Utilisant des signaux électriques programmés comme stimulus du monde réel, cette structure hiérarchique a émulé diverses activités d’apprentissage telles que la mémoire à court terme (STM), la mémoire à long terme (LTM), la potentialisation, la dépression, l’apprentissage associatif, l’apprentissage basé sur les intérêts, la supervision, etc. impression de surveillance. La fatigue synaptique due à un apprentissage excessif et à son auto-récupération a également été imitée.

« Remarquablement, tous ces comportements ont été émulés dans un système de matériau unique sans l’aide de circuits CMOS externes », ont souligné les chercheurs.

L’un des principaux points saillants de cette recherche est que les réseaux de neurones artificiels basés sur des logiciels (ANN) peuvent être vus vaincre les humains dans les jeux (AlphaGo et AlphaZero) ou aider à gérer la situation de Covid-19.

« Cependant, l’architecture informatique de von Neumann, gourmande en énergie (en mégawatts), ralentit les performances des ANN en raison du traitement en série disponible tandis que le cerveau fait le travail via un traitement parallèle ne consommant que 20 W. On estime que le cerveau consomme 20 pour cent de l’énergie totale du corps. De la conversion de calories, il s’élève à 20 watts. Alors que les plates-formes informatiques conventionnelles consomment des mégawatts, c’est-à-dire 10 lakh watts d’énergie, pour imiter la cognition humaine de base », ont déclaré les chercheurs du JNCASR dans leur article publié dans la revue Materials Horizon.

Dans cet article, les chercheurs ont déclaré que l’intelligence artificielle fait désormais partie de notre vie quotidienne, à commencer par les filtres de courrier électronique et les réponses intelligentes dans la communication pour aider à lutter contre la pandémie de Covid-19, mais elle peut faire bien plus, comme faciliter la conduite autonome. véhicules, réalité augmentée pour les soins de santé, découverte de médicaments, traitement des mégadonnées, reconnaissance de modèles/images en temps réel, résolution de problèmes du monde réel, etc.

« Ceux-ci peuvent être réalisés à l’aide d’un dispositif neuromorphique qui peut imiter la synapse du cerveau humain pour apporter une capacité informatique efficace inspirée du cerveau », ont fait valoir les chercheurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici