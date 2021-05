Des scientifiques danois développent des emballages alimentaires à base d’herbe pour réduire les émissions de CO2

Des scientifiques danois ont développé des emballages alimentaires à base d’herbe pour remplacer le plastique nocif et réduire les émissions de dioxyde de carbone grâce à un projet nommé SinProPack. Les chercheurs visent à réduire les émissions de CO2 d’environ 210 kilotonnes en remplaçant 10 kilotonnes d’emballages en plastique jetables par 8 kilotonnes d’emballages à base de fibres d’herbe. En moyenne, chaque année, plus de 10 000 tonnes d’emballages alimentaires en plastique à emporter sont utilisées au Danemark, ce qui est nocif pour l’environnement en raison de sa nature non biodégradable.

Anne Christine Steenkjær Hastrup, directrice de centre à l’Institut technologique danois, a souligné les avantages environnementaux des emballages jetables en herbe. Il a déclaré que ces emballages seront 100 % biodégradables et donc si quelqu’un laisse tomber accidentellement leur emballage dans la nature, il se décomposera. Les chercheurs ne comptent pas seulement sur l’herbe, mais ils examineraient également le trèfle comme source de fibres qui peuvent également être utilisées comme biomasse principale pour les futures bioraffineries. Le sol tourbeux sera également une excellente source de biomasse B car il contient plus de fibres et moins de protéines.

Le professeur adjoint Morten Ambye-Jensen du Département de génie biologique et chimique de l’Université d’Aarhus, a expliqué qu’ils raffineraient et transformeraient la fibre d’herbe en cellulose après avoir récolté l’herbe et extrait les protéines pour l’alimentation animale. Il mentionné, « C’est un excellent moyen de créer de la valeur ajoutée pour le bioraffinage, car toutes les fibres d’herbe ne peuvent pas nécessairement être utilisées pour l’alimentation du bétail ».

La disponibilité abondante de biomasse verte et de bioraffinage vert rend ce projet considérable tant pour les entreprises que pour le gouvernement.

Le projet a reçu un financement de 440 000 euros de l’Agence danoise de protection de l’environnement, dans le cadre du programme de développement et de démonstration verts (GUDP). Il devrait être achevé d’ici 2023.

Cette nouvelle technique a été développée à un moment où le niveau de CO2 augmente. Le niveau de dioxyde de carbone est passé à 2,6 parties par million en 2020. C’est l’un des niveaux les plus élevés enregistrés au cours des 60 dernières années par la NOAA.

