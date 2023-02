Des scientifiques critiquent le rapport du MPO concernant les élevages de saumon et les poux du poisson

Une lettre ouverte adressée à la ministre fédérale des Pêches et des Océans (MPO), Joyce Murray, appelle le ministère pour ce qu’il dit être des incohérences dans le dernier rapport du ministère fédéral de janvier, déclarant qu’il n’y avait «aucune association statistique pertinente» entre les poux du poisson et piscicultures.

Signée par 16 scientifiques, dont ceux de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), de l’Université Simon Fraser (SFU), de l’Université de Victoria et de l’Université de Toronto, la lettre identifie plusieurs incohérences dans le rapport. Parmi eux, la nature sélective de l’examen, selon des documents provenant de demandes d’accès à l’information (AIPRP) et de courriels ; un modèle d’infestation invalidé ; et, l’absence de ce qu’ils disent est un processus scientifique de base, qui comprend un examen formel par les pairs.

« En tant que scientifiques, c’est notre travail d’analyser les données. Nous en tirerons des conclusions et l’écrirons dans un manuscrit et l’enverrons à une revue scientifique », a déclaré Sean Godwin, chercheur postdoctoral à la SFU et professeur adjoint à l’Université de Californie à Davis, l’un des scientifiques qui ont signé la lettre. “Il ira à d’autres scientifiques dans le domaine et fera des allers-retours et quand il sera accepté, il sera publié.

“Dans ce cas, dans le processus d’examen par les pairs, il n’y avait pas de scientifiques indépendants. Même dans la paternité. Ils avaient un examinateur du rapport et cet examinateur est un professeur associé à l’industrie qui conseille les fermes salmonicoles de la Colombie-Britannique.

Un autre scientifique qui a signé la lettre, le Dr Chris Darimont de l’UBC, affirme que le MPO aurait dû signaler les principales lacunes du rapport, et c’est pourquoi le groupe l’a porté à l’attention du ministre.

“Les enjeux sont extrêmement élevés pour cette industrie et les communautés qui dépendent de cette précieuse ressource”, a déclaré Darimont dans un e-mail au Mirror. “Ils méritent d’être par la meilleure science disponible. Le MPO n’a pas fourni cela.

Le directeur exécutif de la BC Salmon Farmers Association (BCSFA), Brian Kingzett, conteste toutefois les allégations que ces scientifiques ont portées contre l’organisation du MPO.

Kingzett déclare que même si la science doit toujours être examinée, l’allégation directe selon laquelle le MPO et la BCSFA travaillent ensemble pour induire le public en erreur n’est tout simplement pas vraie.

« Le MPO est notre régulateur », a déclaré Kingzett. «Nous soutenons la science, quelle que soit la manière dont elle tombe. Je pense qu’il est hautement irresponsable pour les scientifiques d’adopter cette approche pour dire « nous ne sommes pas d’accord avec votre science » et d’accuser le MPO d’induire le public en erreur. Je pense que si (le MPO) avait trouvé un lien direct dans les résultats, il aurait dit quelque chose.

Une annonce sur l’avenir des fermes piscicoles sur la côte de la Colombie-Britannique, qui devait venir de Murray en janvier, devrait être annoncée bientôt.

Edouard Hitchins

edward.hitchins@campbellrivermirror.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

025050

Protection du saumon quinnatDFOÉlevage de saumons