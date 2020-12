Ces mêmes limites ont limité ce que les scientifiques pouvaient dire être des explications plausibles pour les blessures, ont déclaré les membres du panel à BuzzFeed News. Une théorie selon laquelle la maladie mystérieuse a été causée par une maladie infectieuse telle que le virus Zika a été jugée «hautement improbable», et une explication plus récente selon laquelle l’épidémie a été causée par un empoisonnement aux pesticides a été jugée «improbable», bien que les scientifiques aient souligné qu’il ne restait aucun échantillon de sang des patients pour l’exclure complètement.

«Nous n’avions pas d’informations sur les personnes individuelles, y compris qui a été touchée en premier, qui a été touchée par la suite, quelles étaient leurs relations», a déclaré Jeffrey Staab, professeur de psychiatrie à la Mayo Clinic. Compte tenu de ces limites, le panel s’est concentré sur les symptômes aigus et immédiats signalés parmi les diplomates à La Havane – sons forts, pression, vibrations, douleurs aux oreilles et maux de tête – comme les plus distinctifs et les plus instructifs sur les explications possibles. Le rapport exclut également les rapports récents faisant état de blessures similaires chez des touristes canadiens et des diplomates américains en Chine.

D’autres théories ont circulé suggérant que les maladies mystérieuses étaient causées par bruits de grillon déclenchant une hystérie de masse ou Les espions russes zappent en quelque sorte les diplomates . En 2019, le département d’État a demandé au NAS d’examiner les maladies avec les informations limitées disponibles et en mettant l’accent sur la manière de collecter des informations médicales pour tout futur groupe de cas. Le panel s’est réuni trois fois au cours de la dernière année, écoutant les équipes médicales qui avaient traité ou examiné certains patients affectés. Ils ont également examiné les rapports du CDC et du NIH et entendu le témoignage de huit patients lors de séances à huis clos.

En 2017, le département d’État a d’abord rendu public ses inquiétudes concernant le personnel de l’ambassade des États-Unis à La Havane qui avait signalé avoir entendu des bruits forts et ensuite éprouvé des symptômes tels que des douleurs aux oreilles, des maux de tête et une pression à la tête. Les premiers rapports de presse ont cité les armes soniques comme cause, provoquant la surdité, des lésions de l’oreille interne et un syndrome de lésions cérébrales de type commotion cérébrale – tous rejetés par le nouveau rapport du NAS – que le chef du département d’État de l’époque, Rex Tillerson, a appelé «Attaques de santé »Sur les diplomates et leurs familles.

Le département d’État a salué la publication du rapport, affirmant qu’il «peut ajouter des données et des analyses qui peuvent nous aider à parvenir à une conclusion éventuelle sur ce qui s’est passé», dans un communiqué envoyé à BuzzFeed News. «Parmi un certain nombre de conclusions, le rapport note que la« constellation de signes et de symptômes »est cohérente avec les effets de l’énergie radiofréquence pulsée. Nous notons que «cohérent avec» est un terme de l’art en médecine et en science qui permet la plausibilité mais n’attribue pas de cause. »

«À bien des égards, ce que nous disons, c’est que le gouvernement américain doit s’attaquer à cela de manière plus délibérée et plus complète», a déclaré le président du groupe David Relman, un expert en maladies infectieuses à Stanford. «Ce qu’il faut, c’est un effort pangouvernemental pour non seulement étudier ce qui s’est passé, mais pour anticiper ce que l’avenir nous réserve.»

Les scientifiques ont également examiné une troisième théorie selon laquelle une maladie psychologique de masse en était la cause. Dans ce scénario, un groupe de symptômes aigus est suivi d’un plus grand nombre de maladies chroniques – notamment des étourdissements persistants, des difficultés à penser, de l’insomnie et des maux de tête – reflétant les éclosions passées de blessures propagées par la contagion sociale. Cependant, sans données sur les individus et leurs contacts pour cartographier les réseaux sociaux, a déclaré Staab, le panel n’a pas pu tirer de conclusion définitive. « Le plus difficile à mettre de côté est l’explication psychologique et sociale », a déclaré Relman.

Cela a laissé une théorie finale selon laquelle les maladies étaient causées par une «attaque d’énergie par radiofréquence (RF) dirigée». Sur la base d’un phénomène réel appelé l’effet Frey, où des faisceaux de micro-ondes pulsés dirigés vers les oreilles d’une personne pouvaient produire des cliquetis que seule la personne ciblée pouvait entendre, le panel a suggéré qu’un «effet de type Frey» était le «plus plausible» des explications pris en considération.

«C’est un peu dramatique. Mais avant tout, quelque chose d’important et de réel est arrivé à ces personnes », a déclaré Relman. «Nous avons examiné les mécanismes possibles et avons constaté que l’un était plus plausible que les autres et tout à fait conforme à certaines des constatations cliniques les plus distinctes.»

Le rapport a conclu qu’une attaque aux micro-ondes pouvait provoquer un équilibre compensatoire et un syndrome d’étourdissement par la suite, accompagné d’une dépression provoquée par leurs blessures. Les blessures chroniques ont souvent des aspects psychologiques qui ne devraient pas être considérés comme de vrais symptômes, a déclaré Staub.

Certaines des conclusions les plus importantes du rapport étaient ses recommandations au Département d’État sur la façon d’enquêter de manière approfondie sur les futurs clusters, avec des experts de nombreuses disciplines plutôt que de simples médecins familiers avec les lésions cérébrales. «Quoi qu’il arrive, nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire», a déclaré Staab.

Cependant, les experts en micro-ondes et en psychologie de groupe ont vivement critiqué les conclusions du rapport.

«Le rapport ne présente pas d’argument cohérent sur la raison pour laquelle les micro-ondes devraient être impliqués», a déclaré Kenneth Foster, bio-ingénieur de l’Université de Pennsylvanie, qui a d’abord décrit le mécanisme derrière l’effet Frey. en 1974. L’effet nécessite des niveaux de puissance très élevés pour produire des sons à peine audibles, a-t-il déclaré, et il n’est pas connu pour causer des blessures. «Peut-être que quelqu’un s’est donné la peine de transporter un gros émetteur micro-ondes pour amener les employés à entendre des« clics », mais il existe des moyens plus simples de harceler les gens que cela», a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas de la science mais de la science-fiction », a déclaré le neurologue de l’UCLA Robert Baloh, co-auteur de Syndrome de La Havane: Maladie psychogène de masse et la vraie histoire derrière le mystère et l’hystérie de l’ambassade. Les comptes rendus de presse seuls, non pris en compte par le panel, brossent un tableau des maladies qui se propagent à travers les patients d’une manière qui ressemble beaucoup à des épidémies de psychologie de groupe passées, a déclaré Baloh. «Il y a beaucoup de malentendus que ces symptômes sont réels, les gens sont vraiment blessés, même parmi les médecins», a-t-il ajouté.