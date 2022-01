Des scientifiques critiquent Jordan Peterson et Joe Rogan pour avoir colporté des mensonges sur la crise climatique

Le psychologue clinicien canadien Jordan Peterson et le podcasteur américain Joe Rogan se sont retrouvés dans une autre controverse après leurs récents commentaires sur le changement climatique. Dans le récent épisode de The Joe Rogan Experience diffusé plus tôt ce mois-ci, les deux ont été entendus faire des affirmations fausses et généralisées que les scientifiques de modélisation utilisent pour projeter le changement climatique et ses impacts sont erronés. Trop de colère des climatologues, a déclaré Peterson, « le climat n’existe pas, n’est-ce pas? » La psychologue canadienne qui est connue pour discréditer le mouvement féministe a également tourné en dérision les «types de climat» et les a décrits comme des personnes qui «suggèrent généralement que le climat concerne tout». Peterson a ajouté : « Mais vos modèles ne sont pas basés sur tout. Vos modèles sont basés sur un nombre défini de variables. Cela signifie donc que vous avez réduit les variables, qui sont tout, à cet ensemble. Mais comment avez-vous décidé quel ensemble de variables inclure dans l’équation s’il s’agit de tout ? » Peterson a poursuivi en développant sa logique en affirmant sans beaucoup de preuves que plus de personnes meurent chaque année à cause de l’énergie solaire que des explosions nucléaires parce qu’il pense que les gens tombent des toits en essayant d’installer la technologie.

L’animateur de podcast Rogan n’a pas été vu en train de se disputer avec la logique de Peterson pendant l’épisode. Cependant, les vrais scientifiques étaient assez furieux devant l’absurdité affichée par Peterson et Rogan. Michael E. Mann, climatologue à l’Université d’État de Pennsylvanie, a déclaré à CNN : « Un tel nihilisme apparemment comique serait drôle s’il n’était pas si dangereux ». Qualifiant les commentaires de Peterson de « absurdes et faux », Mann a déclaré à CNN qu’une information « anti-science » similaire avait été diffusée par Peterson avec Rogan à propos de COVID-19, ce qui continuera très probablement à faire des morts. Énoncer des faits sur la crise climatique Mann a ajouté que davantage de personnes périssent à cause d’extrêmes météorologiques extrêmement dangereux et mortels si les gens n’agissent pas face à la crise climatique. « La promotion de la désinformation sur le changement climatique est à certains égards encore plus dangereuse », a déclaré Mann. problématique sur un problème aussi grave. L’un des utilisateurs a tweeté : « Holy moly. Je ne pense pas que je puisse faire ça. Les premiers mots qui sortent de la bouche de Peterson dans l’interview de Joe Rogan sont une auto-parodie complète. Je ne peux pas même tremper dessus.

Un autre utilisateur a tweeté: «Un exemple classique de Jordan Peterson posant une question qui a une réponse, en supposant qu’il n’y a pas de réponse, et en posant comme si cela n’avait pas de réponse était une sorte de perspicacité profonde. C’est de l’ignorance qui fait semblant d’être sage.

