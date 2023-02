Des scientifiques créent un « vagin sur une puce » : ce qu’il faut savoir

Bien que certains modèles de souris soient utilisés dans la recherche sur la chlamydia, il est difficile de dire s’ils se traduiront chez l’homme, étant donné les différences bactériennes vaginales et cervicales.

“Notre compréhension de la physiologie de base de l’environnement du vagin et du col de l’utérus est un autre domaine dans lequel nous sommes terriblement ignorants”, déclare Mitchell.

À cette fin, l’équipe d’Ingber développe des puces plus complexes imitant le vagin et le col de l’utérus. Un des membres de son équipe veut utiliser les puces pour étudier l’infertilité. Les chercheurs ont déjà utilisé les puces pour voir comment la vaginose bactérienne et les modifications des muqueuses affectent la façon dont les spermatozoïdes migrent dans l’appareil reproducteur.

Le laboratoire relie maintenant les puces du vagin et du col de l’utérus pour étudier les infections virales du col de l’utérus, comme le VPH, et tous les types de maladies bactériennes du tractus vaginal. En appliquant du mucus cervical sur la puce vaginale, ils espèrent en savoir plus sur la façon dont les tissus reproducteurs féminins réagissent à l’infection et à l’inflammation.

“Je dis toujours que les puces d’organes sont comme la biologie synthétique au niveau des tissus cellulaires et des organes”, déclare Ingber. “Vous commencez simplement et voyez si vous [can] mimer une situation clinique.