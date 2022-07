Des scientifiques créent un muscle artificiel plus fort que le muscle humain

14 juillet 2022 – Des scientifiques de l’UCLA et de l’organisation à but non lucratif SRI International expérimentent un système solide et extensible polymère pour créer un muscle artificiel qu’ils décrivent comme plus fort et plus flexible que le muscle humain.

Les polymères sont naturels ou synthétiques composées de grosses molécules et sont les éléments constitutifs de nombreux minéraux et matériaux fabriqués par l’homme. Dans ce cas, les chercheurs ont utilisé des polymères électroactifs, qui sont des polymères qui changer de forme ou de taille lorsqu’il est stimulé par l’électricité. Ils sont devenus les chouchous du monde de l’ingénierie et sont maintenant utilisés dans des technologies allant du poisson robot à essuie-poussière.

Les chercheurs de l’UCLA ont développé le matériau musculaire à partir d’élastomères diélectriques, un type de polymère électroactif, et ont introduit un nouveau processus de construction de faux muscles qui, espèrent-ils, sera un jour appliqué à la robotique douce et même aux implants humains.

“Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce nouveau matériau”, déclare Qibing Pei, PhD, auteur de l’étude et professeur de science et d’ingénierie des matériaux à l’UCLA. “A ses performances maximales, ce muscle artificiel est bien plus puissant qu’un muscle humain.”