Des scientifiques créent la toute première carte 3D des limites de notre système solaire

Les astronomes du Laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis ont développé la première carte 3D de l’héliosphère. L’héliosphère est une bulle protectrice créée par le vent solaire – un flux constant de champ magnétique et de particules libérées par le soleil – autour de notre système solaire qui nous protège des rayonnements interstellaires nocifs. Les scientifiques ont créé la carte 3D à l’aide des données de l’Interstellar Boundary Explorer de la NASA, un satellite en orbite terrestre qui surveille les interactions entre notre système solaire et l’espace interstellaire. Selon les scientifiques, les modèles physiques avaient théorisé les limites de l’héliosphère pendant des années, « mais c’est la première fois que nous pouvons réellement la mesurer et en faire une carte en trois dimensions », a déclaré Dan Reisenfeld, le responsable auteur de la recherche, dans un communiqué de presse du Laboratoire national d’Alamos. Le laboratoire est régi par le département américain de l’Énergie. L’étude a été publiée dans The Journal d’astrophysique le 10 juin.

Pour cartographier les limites de notre système solaire et de l’héliogaine – la zone où le vent solaire ralentit et devient turbulent à cause du rayonnement spatial interstellaire, les scientifiques ont étudié les données du satellite Interstellar Boundary Explorer ((IBEX) qui surveille les particules provenant de la En utilisant les données, les astronomes ont pu cartographier le bord de notre héliosphère – l’héliopause. L’héliopause est la zone où se produit une interaction féroce entre le rayonnement spatial interstellaire et le vent solaire. Les vents solaires, entrant en collision avec le rayonnement spatial interstellaire poussent vers l’extérieur tandis que le rayonnement spatial interstellaire pousse le vent solaire vers l’intérieur.

Les scientifiques ont effectué la mesure en utilisant une technique similaire au sonar de chauve-souris. « Tout comme les chauves-souris envoient des impulsions sonar dans toutes les directions et utilisent le signal de retour pour créer une carte mentale de leur environnement, nous avons utilisé le vent solaire du Soleil, qui sort dans toutes les directions, pour créer une carte de l’héliosphère », a déclaré Reisenfeld. .

Les scientifiques ont utilisé des données collectées sur une période de 11 ans, de 2009 à 2019.

