Des scientifiques créent de la superglue à partir de venin de serpent qui peut arrêter la perte de sang et prévenir la mort

La mort par perte de sang est assez courante dans le monde. Que les patients soient empalés ou heurtés par un objet, si des soins médicaux appropriés ne sont pas fournis, la victime meurt souvent. Cela a maintenant changé car un groupe de scientifiques de l’Université Western au Canada a créé une sorte de super-colle qui fonctionne comme un adhésif adhérant aux tissus de la victime et peut être utilisée pour prévenir les saignements potentiellement mortels.

Cet adhésif est fabriqué à partir du venin trouvé dans les serpents lancehead et utilise l’enzyme de coagulation du sang connue sous le nom de reptilase ou batroxobine. Cette enzyme est ensuite liée à de la gélatine modifiée, qui peut être placée dans un petit tube pour une percée susceptible de sauver des vies. Cette «super colle» peut être appliquée après un traumatisme, une blessure et un saignement critique en pressant simplement les tubes et en faisant clignoter une lumière visible, y compris un pointeur laser, dessus pendant quelques secondes. Une lampe de poche pour smartphone, plutôt qu’un laser, suffira à sauver la vie d’une personne.

Selon le Daily Mail, les serpents lanceheads sont endémiques de la partie nord de l’Amérique du Sud et sont l’un des reptiles les plus venimeux au monde. Ils peuvent mesurer de 30 à 50 pouces de long à l’âge adulte, et il a été rapporté qu’ils chassaient pour se nourrir dans les champs de café et de banane, mordant les travailleurs sans préavis. Leur rendement en venin est en moyenne de 124 milligrammes, mais il peut atteindre 342 milligrammes.

Ce nouveau scellant a dix fois les propriétés de résistance de la colle de fibrine médicale, qui est la « norme d’or de l’industrie » pour les chirurgiens en clinique et sur la table d’opération.

Les chercheurs ont également découvert que le temps nécessaire à la coagulation du sang est bien inférieur au temps nécessaire à la coagulation de la colle de fibrine, avec un temps de 45 secondes contre 90 secondes pour la fibrine. La coagulation du sang a pris en moyenne cinq à six minutes sans aucun adhésif hémostatique (HAD). Cela devrait entraîner une perte de sang beaucoup plus réduite et, par conséquent, plus de vies sont sauvées.

