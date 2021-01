Les chercheurs ont mis au point une thérapie génique rajeunissante pour la peau humaine qui a le potentiel de faire du «vieillissement un phénomène réversible». RT s’est entretenu avec le scientifique principal, le professeur Kwang-Hyun Cho, de cette étonnante percée.

Des scientifiques du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ont découvert un moyen de fabriquer des cellules cutanées « Rajeunir. »Ils affirment que la technique originale peut être utilisée pour «Inverser le processus de vieillissement et prévenir les maladies liées au vieillissement et prolonger la durée de vie.»

S’adressant à RT de l’Université KAIST, le professeur Kwang-Hyun Cho, le scientifique principal de l’étude, a déclaré que voir la peau revitalisée dans le laboratoire était « spectaculaire, » et a ajouté que la technique nouvellement découverte «S’applique non seulement à la peau humaine mais aussi à tout notre corps.»

Le professeur Cho a décrit sa technique nouvellement développée comme «Ouvrir la porte à une nouvelle génération qui perçoit le vieillissement comme un phénomène biologique réversible.» Il repose sur l’utilisation de l’inhibition chimique et de l’interférence génique pour « éteindre » une molécule qui fait vieillir les cellules. Le vieillissement d’une cellule s’appelle la sénescence cellulaire. Les chercheurs ont pu «Réveiller» cellules de la peau dans le laboratoire et rajeunir leur capacité à se réparer et à se diviser en de nouvelles versions d’eux-mêmes.

Les résultats ont montré que la fonctionnalité globale du tissu cutané était régénérée, donnant à la peau une quantité saine de collagène et de fibres élastiques, débarrassant le tissu des rides. La promesse de la technique pourrait mettre fin aux ravages de l’âge comme la sécheresse, les plis, la perte d’élasticité et l’amincissement de la peau.

Profiter d’une peau plus jeune

De toute évidence, l’industrie en plein essor de la chirurgie esthétique en Corée du Sud est désireuse d’exploiter tout nouveau médicament qui promet de faire du relâchement des mâchoires, des taches de vieillesse et des fronts ridés. Ils savent que sa valeur ne peut qu’augmenter parce que la population âgée du monde est à son plus haut niveau de l’histoire humaine. Avec environ 700 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, le désir d’être toujours jeune ne peut que s’intensifier.

La société de cosmétiques Amorepacific, basée à Séoul, est déjà sur l’affaire et a commencé à développer davantage la technologie avec l’aide des scientifiques de KAIST. Le directeur de la recherche et du développement chez Amorepacific, Park Won-Seok, a déclaré que cette recherche conjointe avait permis à l’entreprise de voir si la technique avait le potentiel. «Pour inverser le processus de vieillissement de la peau.» Il a ajouté que sa société continuera de s’appuyer sur la recherche pour « Améliorer la progression du vieillissement que l’on croyait impossible auparavant. » Amorepacific voit déjà les bénéfices de cette collaboration avec un cours de bourse en hausse constante depuis l’annonce fin novembre.

Masques vers le haut = pincement et repli

La fixation du monde sur les apparences extérieures a été amplifiée par notre dépendance aux sites de médias sociaux comme Facebook, TikTok et Instagram. La Corée du Sud pourrait être en tête du classement de la culture actuelle des «malades de la beauté». Le terme « malade de la beauté » a été inventé par le professeur de psychologue américain Renee Engeln, qui a décrit une tendance croissante à placer la beauté au sommet de l’agenda personnel d’un individu. Cela signifie que les gens consacreront plus d’argent, de ressources et de temps à leur apparence qu’en bonne santé.

La fixation sur la beauté a surtout atteint des proportions épidémiques en Corée du Sud, touchant particulièrement les femmes, mais aussi un nombre croissant d’hommes plus jeunes grâce à la popularité des boysbands au visage en porcelaine comme BTS. Il y a eu une augmentation de la demande de chirurgie esthétique tout au long de la pandémie de coronavirus, de nombreux Coréens utilisant leurs documents de stimulation Covid-19 pour un petit pincement. Les chercheurs de perfection esthétique profitent des masques faciaux obligatoires et restent à la maison, les considérant comme l’occasion idéale de travailler. Les statistiques de 2019 de l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) ont révélé que la Corée du Sud a la plus forte densité de chirurgiens plasticiens au monde, où environ 60% des femmes dans la vingtaine ont subi une intervention esthétique.

Y a-t-il des inconvénients?

Comme la division cellulaire incontrôlée pouvait conduire à la formation de tumeurs malignes, j’ai demandé au professeur Cho s’il y avait des craintes que « réveil » les cellules sénescentes peuvent provoquer le cancer. Il a dit que ces cellules cutanées génétiquement modifiées seront capables de se renouveler, sans devenir cancéreuses, me disant que ses expériences ont révélé que le «Les cellules ont proliféré en toute sécurité grâce à des signaux de croissance externes.» Lorsqu’aucun signal de croissance externe n’a été reçu, les cellules «Est mort par apoptose.» L’apoptose est la mort cellulaire programmée qui se produit naturellement lorsque le corps humain est dans sa première phase de développement. De cette façon, il dit que la peau n’aura pas une accumulation de «Cellules sénescentes»‘qui peut provoquer une inflammation de leur environnement.

Mais ceux qui espèrent faire reculer les rides avec le remède miracle du professeur Cho devront avoir des poches profondes. Il a dit qu’il pourrait y avoir un coût important pour amener la procédure actuelle au stade où elle peut être utilisée dans les chirurgies. Sa nouvelle approche pourrait être prête pour le marché «Cinq à sept ans, selon le succès des futures expériences.» Cependant, il prétend que d’ici là «Il serait en mesure de remplacer la chirurgie plastique actuelle pour atténuer les rides.» Peut-être encore plus excitant, avec plus de développement, la méthode peut également «Inverser la perte musculaire et la détérioration du cerveau» et pourrait même être utilisé comme un «Thérapie anticancéreuse».

Cependant, le facteur de coût impliqué pourrait accentuer le fossé grandissant entre les riches et les pauvres, sans parler de brouiller la distinction entre les jeunes et les vieux. Invocation d’images de grands-mères dont les façades juvéniles font l’envie de leurs petites-filles. Ou deux retraités se rencontrent, l’un portant les plis profonds de l’âge, l’autre affichant la peau de porcelaine d’un chanteur de K-pop.

Cette nouvelle technique révolutionnaire peut redonner au visage son ancienne jeunesse, mais réparera-t-elle la fragilité et l’insécurité de la personne en dessous?

