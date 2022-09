Des scientifiques contrôlent ces cafards cyborgs avec des sacs à dos à énergie solaire

La première chose à savoir sur le cafard sifflant de Madagascar, un invertébré noir et brun aussi long que votre index, c’est qu’il porte bien son nom. Lorsqu’il se sent menacé, il émet un sifflement en faisant passer rapidement de l’air à travers les trous de son dos. Le résultat est quelque chose qui ressemble au bruit de la queue d’un serpent. Bizarre mais cool.

La deuxième chose à savoir sur le cafard sifflant de Madagascar est que les scientifiques l’ont utilisé pour créer des insectes cyborgs qui pourraient un jour être utilisés pour surveiller l’environnement ou aider à des missions de recherche et de sauvetage en milieu urbain après une catastrophe naturelle. Bizarre aussi. Cool aussi.

Dans une nouvelle étude, publié Lundi dans le journal npj Flexible Electronicsune équipe internationale de chercheurs a révélé avoir mis au point un système permettant de contrôler à distance les pattes des cafards.

Le système, qui est essentiellement un sac à dos de cafard câblé dans le système nerveux de la créature, a une puissance de sortie environ 50 fois supérieure à celle des appareils précédents et est construit avec une cellule solaire ultra-mince et flexible qui n’entrave pas le mouvement du cafard. Appuyer sur un bouton envoie un choc au sac à dos qui incite le cafard à se déplacer dans une certaine direction.

Si vous êtes paniqué, laissez-moi vous expliquer.

L’ascension du robot-cafard

Les cyborgs de cafards ne sont pas une idée nouvelle. En 2012, des chercheurs de la North Carolina State University expérimentaient Madagascar siffle des cafards et des sacs à dos sans filmontrant que les créatures pouvaient être contrôlées à distance pour marcher le long d’une piste.

Pour ce faire, les scientifiques attachent le sac à dos et connectent les fils aux “cerques” d’un cafard, deux appendices à l’extrémité de l’abdomen qui sont essentiellement des nerfs sensoriels. Un à gauche, un à droite. Des études antérieures ont montré que des impulsions électriques de chaque côté peuvent stimuler le cafard à se déplacer dans cette direction, donnant aux chercheurs un certain contrôle sur la locomotion.

Mais pour envoyer et recevoir des signaux, vous devez alimenter le sac à dos. Vous pourrez peut-être utiliser une batterie mais, éventuellement, une batterie se déchargera et le cafard cyborg sera libre de disparaître dans la litière de feuilles.

L’équipe de Riken a conçu le système pour qu’il soit alimenté par l’énergie solaire et rechargeable. Ils ont attaché une batterie et un module de stimulation au thorax du cafard (le segment supérieur de son corps). Ce fut le premier pas. La deuxième étape consistait à s’assurer que le module de cellule solaire adhèrerait à l’abdomen du cafard, la partie inférieure segmentée de son corps.

Alors que les humains ont trouvé des façons optimales de porter un sac à dos, ce n’est pas tout à fait la même chose pour les insectes. La nature segmentée de l’abdomen d’un cafard, par exemple, lui donne la capacité de se contorsionner ou de se retourner s’il se retrouve dans une situation poilue. Si vous giflez un sac à dos collant ou une cellule de charge dessus, vous limitez son mouvement et lui enlevez sa capacité à manœuvrer.

Pour surmonter cela, l’équipe de Riken a testé un certain nombre de films électroniques minces, soumettant leurs cafards à un tas d’expériences et observant comment les cafards se déplaçaient en fonction de l’épaisseur du film. Cela les a aidés à choisir un module environ 17 fois plus fin qu’un cheveu humain. Il a adhéré à l’abdomen sans limiter considérablement le degré de liberté des cafards et a également collé pendant environ un mois, dépassant largement les systèmes précédents.

Ensuite, la partie amusante (je présume) : Contrôle à distance des insectes.

Fukuda et. al./Riken



Dans une série d’expériences, l’équipe a démontré comment le système pouvait diriger le cafard vers la droite, comme souhaité, via un système sans fil. Vous pouvez voir cela ci-dessus.

Et, pour l’instant, c’est tout ce qu’ils ont.

“Le système actuel ne dispose que d’un système de contrôle de locomotion sans fil, il ne suffit donc pas de préparer une application telle que le sauvetage urbain”, a déclaré Kenjiro Fukuda, expert en électronique flexible chez Riken au Japon. “En intégrant d’autres dispositifs requis tels que des capteurs et des caméras, nous pouvons utiliser nos insectes cyborg à de telles fins.”

Fukuda note que les caméras nécessiteraient probablement beaucoup plus de puissance, mais il existe des capteurs qui consomment peu d’énergie et qui pourraient être intégrés au système aujourd’hui. Si des caméras pouvaient être utilisées, elles seraient probablement de très faible résolution.

Notamment, en raison de la conception de la cellule solaire ultra-mince, Fukuda note qu’elle pourrait être appliquée à d’autres insectes, créant potentiellement même une armée volante d’insectes robots contrôlés par des mains humaines. Les coléoptères et les cigales sont des candidats potentiels.

Les robots insectes s’amusent un peu. En juillet, des chercheurs de l’Université Rice ont dévoilé leurs “nécrobots” araignées – des hybrides insectes-machines qu’ils ont utilisés pour créer la machine à griffes la plus effrayante du monde.

Mais ces araignées étaient mortes. Les cafards ne le sont pas.

Je dois admettre que lorsque j’ai vu les images des roboroaches rampant dans une certaine direction, j’ai ressenti une étrange pointe de… culpabilité. Ou quelque chose comme ça, peut-être. Je me demandais s’il y avait une sorte de compréhension par les rampants effrayants que leurs jambes sont dirigées contre leur propre volonté et si ce processus était douloureux. Heureusement, “selon les recherches liées aux insectes, les cafards ne ressentent pas de douleur”, a déclaré Fukuda. Phew.

Cependant, des recherches ont été menées ces dernières années sur la manière dont les insectes peuvent ressentir des états émotifs et discussion sur les implications éthiques de telles recherches. UN article récent dans le magazine Undark a également lutté avec la question de la douleur des insectes, notant qu’il y a toujours un manque de compréhension sur la conscience des insectes.