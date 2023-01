Des scientifiques confirment la présence du chat de Pallas sur le mont Everest

Une équipe de scientifiques a découvert une race rare de chats vivant sur le plus haut sommet du monde, le mont Everest. Les chats de Pallas, également connus sous le nom de manuls, ont en quelque sorte vécu sur le mont Everest, sans être détectés jusqu’en 2019. Dans un nouvel article publié dans Cat News, des scientifiques ont présenté le premier rapport sur le chat de Pallas Otocolobus manul dans l’est du Népal. Ces félins ont été trouvés dans le parc national de Sagarmatha, dans la région du mont Everest. Les résultats étaient basés sur des preuves génétiques provenant d’échantillons d’excréments. L’analyse du métabarcodage ADN des échantillons collectés a révélé qu’il y avait au moins deux chats vivant dans la région. Les échantillons ont été prélevés à deux endroits distants de 6 kilomètres. Un à 5 110 mètres d’altitude et un autre à 5 190 mètres d’altitude. Grâce à ces nouvelles découvertes, les scientifiques sont en mesure de découvrir que le chat de Pallas existe dans l’est du Népal. Ils ont maintenant été ajoutés à la liste des espèces de mammifères connues dans le parc national de Sagarmatha.

“C’est phénoménal de découvrir la preuve de cette espèce rare et remarquable au sommet du monde”, a déclaré le Dr Tracie Seimon du programme de santé zoologique de la Wildlife Conservation Society, a rapporté WCSNewsroom. Elle a également ajouté : « Le voyage de près de quatre semaines a été extrêmement gratifiant non seulement pour notre équipe, mais pour la communauté scientifique au sens large. La découverte du chat de Pallas sur l’Everest met en lumière la riche biodiversité de cet écosystème éloigné des hautes montagnes et étend l’aire de répartition connue de cette espèce à l’est du Népal.

Le Dr Anton Seimon, National Geographic Explorer et co-auteur de l’article, a déclaré : « Il s’agit d’une découverte unique non seulement en termes de science mais aussi de conservation, car cette population de chat de Pallas est légalement protégée par la CITES (la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction). Espèces de faune et de flore sauvages). Il a ajouté : “Nous espérons que la confirmation de cette nouvelle espèce charismatique sensibilisera et sensibilisera à la diversité des espèces sur ce site emblématique du patrimoine mondial”.

Cette découverte unique en son genre est le résultat de l’expédition 2019 National Geographic et Rolex Perpetual Planet Everest. Il s’agissait de l’expédition scientifique la plus complète sur la plus haute montagne du monde. L’équipe de l’expédition a mené des recherches sur les glaciers et l’environnement alpin de l’Hindu Kush-Himalaya. L’équipe a également installé les deux stations météorologiques les plus hautes du monde. Avec l’aide de ceux-ci, l’équipe a pu collecter la plus haute carotte de glace jamais enregistrée.

