Des scientifiques conçoivent un matériau en mousse intelligent qui confère à la main robotique la capacité de s’auto-réparer

Des chercheurs de Singapour ont développé un matériau en mousse intelligent qui permet aux robots de détecter les objets à proximité et de se réparer lorsqu’ils sont endommagés, tout comme la peau humaine. La mousse artificiellement innervée, ou AiFoam, est un polymère hautement élastique créé en mélangeant un polymère fluoré avec un composé qui abaisse la tension superficielle. Cela permet au matériau spongieux de fusionner facilement en un seul morceau lorsqu’il est coupé, selon les chercheurs de l’Université nationale de Singapour.

« Il existe de nombreuses applications pour un tel matériau, en particulier dans la robotique et les prothèses, où les robots doivent être beaucoup plus intelligents lorsqu’ils travaillent avec des humains », a expliqué le chercheur principal Benjamin Tee.

Pour reproduire le sens du toucher humain, les chercheurs ont infusé le matériau avec des particules métalliques microscopiques et ont ajouté de minuscules électrodes sous la surface de la mousse.

Lorsqu’une pression est appliquée, les particules métalliques se rapprochent de la matrice polymère, modifiant leurs propriétés électriques. Ces changements peuvent être détectés par les électrodes connectées à un ordinateur, qui indique ensuite au robot ce qu’il doit faire, a déclaré Tee.

« Lorsque je déplace mon doigt près du capteur, vous pouvez voir que le capteur mesure les changements de mon champ électrique et répond en conséquence à mon toucher », a-t-il déclaré.

Cette fonctionnalité permet à la main robotique de détecter non seulement la quantité mais également la direction de la force appliquée, rendant potentiellement les robots plus intelligents et interactifs.

Tee a déclaré qu’AiFoam est le premier du genre à combiner à la fois des propriétés d’auto-guérison et une détection de proximité et de pression. Après avoir passé plus de deux ans à le développer, lui et son équipe espèrent que le matériel pourra être utilisé dans la pratique d’ici cinq ans.

« Cela peut également permettre aux utilisateurs de prothèses d’avoir une utilisation plus intuitive de leurs bras robotiques lorsqu’ils saisissent des objets », a-t-il déclaré.

L’avènement de l’ingénierie robotique a été constant au cours des dernières années. Dans un exemple récent, la startup Euphotic Labs basée à Bengaluru a conçu un robot appelé «NOSH» à cette fin. Yatin Varachhia, un diplômé IISc basé au Gujarat a proposé la machine. L’unité entière est basée sur l’intelligence artificielle et a pris environ 3 ans et 6 prototypes pour se concentrer sur le modèle actuel.

(Avec des contributions de Reuters)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici