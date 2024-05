Des scientifiques chinois révèlent un remède potentiel contre le diabète grâce à une thérapie cellulaire innovante

Le patient est devenu insulino-dépendant dans les onze semaines suivant la greffe.

Dans un développement prometteur pour des millions de personnes atteintes de diabète, des chercheurs chinois ont signalé un remède potentiel grâce à la thérapie cellulaire. L’étude, publiée dans le revue Découverte cellulairedétaille le traitement réussi d’un homme de 59 ans atteint de diabète de type 2.

Le patient, qui luttait contre la maladie depuis 25 ans et dépendait d’injections quotidiennes d’insuline, a subi une greffe de cellules innovante en juillet 2021. La procédure impliquait la création de répliques cultivées en laboratoire de cellules d’îlots productrices d’insuline, trouvées dans le pancréas, qui étaient ensuite transplantées chez le patient.

Selon un rapport du Poste du matin de Chine du Sud, le traitement s’est avéré remarquablement efficace. Au bout de onze semaines, le patient n’avait plus besoin d’insuline externe. Au cours de l’année suivante, il a progressivement réduit, puis a finalement arrêté, de prendre des médicaments par voie orale pour contrôler sa glycémie. Des examens de suivi ont confirmé une fonction restaurée des cellules des îlots pancréatiques du patient, lui permettant de rester sans médicament pendant plus de 33 mois.

Bien qu’il s’agisse d’une étude de cas portant sur un seul patient, les experts y voient une avancée majeure dans la thérapie cellulaire pour le diabète. Le professeur Timothy Kieffer, chercheur à l’Université de la Colombie-Britannique, l’a qualifié de « avancée importante dans le domaine ». Cependant, d’autres essais à grande échelle sont nécessaires pour confirmer l’efficacité et la sécurité de cette approche avant qu’elle puisse être largement utilisée comme traitement.

Cette nouvelle apporte de l’espoir à des millions de personnes atteintes de diabète. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais cet essai réussi de thérapie cellulaire pourrait conduire à un avenir sans maladie.

Le diabète dans le monde

Le Fédération internationale du diabète (FID) dresse un tableau inquiétant : en 2021, on estime que 537 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans souffraient déjà de diabète. Ce nombre devrait exploser, atteignant 643 millions d’ici 2030 et le chiffre stupéfiant de 783 millions d’ici 2045. Cela signifie qu’un adulte sur huit dans le monde devrait souffrir de diabète d’ici 2045, soit une augmentation de 46 %.

La répartition inégale de ce fardeau est encore plus alarmante. Un nombre stupéfiant de trois adultes diabétiques sur quatre vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces statistiques mettent en évidence le défi mondial croissant du diabète et le besoin urgent de stratégies efficaces de prévention et de gestion, particulièrement axées sur le soutien aux pays en développement.