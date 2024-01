Des scientifiques chinois ont partagé des données sur le coronavirus avec les États-Unis avant la pandémie

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui comprend le NIH, a déclaré mercredi dans un communiqué que le code génétique n’avait pas été publié car il « n’a pas pu être vérifié, malgré les suivis effectués par le NIH auprès du scientifique chinois pour plus d’informations. des informations et une réponse.

Dans un lettre antérieure aux républicains de la Chambre, Mélanie Anne Egorin, une haute responsable du ministère de la Santé, a déclaré que la séquence avait initialement été soumise à un examen « technique, mais non scientifique ou de santé publique », comme c’est l’usage. N’ayant pas reçu de réponse des scientifiques chinois concernant les corrections demandées, la base de données, connue sous le nom de GenBank, a automatiquement supprimé la soumission de sa file d’attente de séquences non publiées le 16 janvier 2020.

On ne sait pas pourquoi les scientifiques chinois n’ont pas répondu. L’une des personnes ayant soumis la communication, Lili Ren, qui travaillait dans un institut sur les pathogènes au sein de l’Académie chinoise des sciences médicales, affiliée à l’État, à Pékin, n’a pas répondu à une demande de commentaires. L’ambassade de Chine a déclaré que la réponse de la Chine était « fondée sur la science, efficace et cohérente avec les réalités nationales de la Chine ».

Mais la même séquence que le groupe du Dr Ren a envoyée à GenBank a été rendue publique sur une autre base de données en ligne, connue sous le nom de GISAID, le 12 janvier 2020, peu de temps après que d’autres scientifiques aient publié le premier code du coronavirus. Le groupe du Dr Ren a également soumis à nouveau une version corrigée du code à GenBank début février et a publié un article décrivant son travail.