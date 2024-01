Des scientifiques chinois créent une souche de COVID-19 qui est 100 % mortelle pour les souris « humanisées », selon un rapport

STATEN ISLAND, NY – Des scientifiques chinois affirment qu’une souche expérimentale mutante de coronavirus (COVID-19) s’est révélée mortelle à 100 % pour les souris « humanisées », selon un rapport récent.

Le virus mortel – connu sous le nom de GX_P2V – a été trouvé en grande quantité dans les poumons et le cerveau de souris conçues pour refléter la constitution génétique des humains, selon une étude récemment publiée à Pékin et rapporté par le Poste de New York.

“Au meilleur de nos connaissances, il s’agit du premier rapport montrant qu’un coronavirus pangolin lié au SRAS-CoV-2 peut provoquer une mortalité de 100 % chez les souris hACE2, suggérant un risque que le GX_P2V se propage chez l’homme”, ont déclaré les auteurs de l’étude. a écrit.

Le virus mortel est une version mutée du GX/2017, un cousin du coronavirus qui aurait été découvert chez les pangolins trois ans avant la pandémie. Les pangolins, également appelés fourmiliers écailleux, sont des mammifères que l’on trouve dans les régions chaudes de la planète, a rapporté le Post.

Toutes les souris infectées par le virus sont mortes en seulement huit jours, selon le rapport.

GX_P2V avait infecté les poumons, les os, les yeux, la trachée et le cerveau des souris mortes, provoquant finalement la mort des animaux.

Dans les jours précédant leur mort, les souris avaient rapidement perdu du poids, affichaient une posture voûtée et étaient visiblement paresseuses.

Le rapport note également que les yeux des souris sont tous devenus complètement blancs la veille de leur mort, a rapporté le Post.

Mais les résultats de l’étude ont été remis en question par certains.

François Balloux, expert en épidémiologie à l’Institut de génétique de l’University College de Londres, a qualifié la recherche de « terrible » et de « scientifiquement totalement inutile », selon le New York Post.

« Je ne vois rien de vaguement intéressant qui pourrait être appris en infectant de force une race étrange de souris humanisées avec un virus aléatoire. À l’inverse, je pouvais voir à quel point les choses pouvaient mal tourner », a déclaré le professeur. écrit le X.

“La prépublication ne précise pas le niveau de biosécurité et les précautions de biosécurité utilisées pour la recherche”, a-t-il poursuivi.

« L’absence de ces informations soulève la possibilité inquiétante qu’une partie, ou la totalité, de cette recherche, comme la recherche menée à Wuhan en 2016-2019 qui a probablement provoqué la pandémie de COVID-19, ait été réalisée de manière imprudente, sans le confinement minimal de biosécurité et sans les pratiques essentielles pour recherche sur des agents pathogènes pandémiques potentiels.

Richard H. Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique à l’Université Rutgers, a confirmé les préoccupations de Ballouxselon le rapport du New York Post.

Et le Dr Gennadi Glinsky, professeur de médecine à la retraite à Stanford, a écrit sur X : « Il faut arrêter cette folie avant qu’il ne soit trop tard. »