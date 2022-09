Des scientifiques chinois créent le premier loup arctique cloné au monde

La biotechnologie s’est améliorée de façon exponentielle ces derniers temps, avec plusieurs percées et nouvelles découvertes. Aujourd’hui, des scientifiques chinois ont réussi à créer le premier loup arctique cloné au monde. Le clone a été développé par des chercheurs travaillant pour une société de gènes basée à Pékin, Sinogene Biotechnology Co. Ltd. La mère porteuse du clone a été choisie pour être un beagle puisque cette race partage une ascendance génétique avec le loup blanc, a rapporté The Global Times.

Le louveteau nouvellement cloné a été nommé Maya. La cellule donneuse provenait d’un échantillon de peau d’un loup arctique femelle sauvage et son ovocyte d’un chien. Les scientifiques ont alors pu construire 137 nouveaux embryons à partir d’ovocytes énucléés et de cellules somatiques. 85 de ces embryons ont été transférés dans l’utérus de 7 beagles. 1 d’entre eux a donné naissance à Maya.

La louve clonée, qui a récemment fêté ses 100 jours de naissance, est présente avec son beagle de substitution au laboratoire de la société dans la province du Jiangsu (est de la Chine). À un stade ultérieur, le loup cloné sera également conservé pour être exposé au public.

Ce clonage est considéré comme une percée dans les efforts de conservation du loup arctique en voie de disparition. Parlant du développement, le directeur général de Sinogene Biotechnology, Mi Jidong, a déclaré : « Pour sauver l’animal en voie de disparition, nous avons lancé la coopération de recherche avec Harbin Polarland sur le clonage du loup arctique en 2020. Après deux ans d’efforts laborieux, le loup arctique a été cloné. avec succès. C’est le premier cas de ce genre dans le monde. »

Bien qu’il s’agisse peut-être du premier effort de ce type avec les loups arctiques, des chercheurs du monde entier travaillent sur le clonage d’animaux depuis des années maintenant. Selon The Indian Express, en 1996, des scientifiques écossais ont cloné un mouton nommé Dolly à partir d’une cellule de pis d’un mouton adulte. Plus récemment, en juillet 2022, des scientifiques japonais ont réussi à cloner des souris à l’aide de cellules de peau lyophilisées.

