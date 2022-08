Des scientifiques cherchent à développer un récif corallien hybride au large de Miami

MIAMI (AP) – Des scientifiques et des étudiants de l’Université de Miami ont plongé dans les eaux sombres à quelques kilomètres des côtes de Miami cette semaine dans le cadre d’un effort visant à développer des récifs hybrides.

L’équipe de la Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science était en mission pour collecter des œufs et du sperme de corail staghorn en frai, qu’ils espèrent utiliser pour fertiliser d’autres souches de coraux staghorn dans un laboratoire.

Tout cela fait partie d’une subvention fédérale de 7,5 millions de dollars de la US Defense Advanced Research Projects Agency pour aider à faire face aux menaces à la sécurité des infrastructures militaires et civiles le long des régions côtières vulnérables de la Floride et des Caraïbes.

Le projet basé à Miami vise à protéger les bases côtières contre les ondes de tempête dommageables des ouragans en utilisant des récifs hybrides.

“Notre mission est de développer des récifs hybrides qui combinent les avantages de protection contre les vagues des structures artificielles avec les avantages écologiques des récifs coralliens”, a déclaré Andrew Baker, professeur et directeur du Coral Reef Futures Lab à la Rosenstiel School. “Nous travaillerons sur des conceptions structurelles et des matériaux en béton de nouvelle génération, et les intégrerons à de nouvelles approches d’ingénierie écologique pour favoriser la croissance des coraux sur ces structures.”

Ils testeront également de nouvelles approches de biologie adaptative pour produire des coraux à croissance plus rapide et plus résistants au réchauffement climatique, a-t-il déclaré.

Le corail ne fraie que quelques nuits chaque année, en fonction de la température de l’eau et du cycle lunaire, les colonies de corail libèrent simultanément leurs œufs et leur sperme dans la colonne d’eau, qui se fertilisent pour créer un bébé corail.

Wilfredo Lee, l’Associated Press