Dans une découverte plutôt appropriée qui résume les frustrations d’une année pleine de dangers imprévus et de bouleversements sans précédent, les scientifiques ont observé des poulpes frapper des poissons, parfois apparemment sans raison.

Le biologiste marin Eduardo Sampaio de l’Université de Lisbonne au Portugal a partagé une vidéo époustouflante prétendant montrer les pieuvres ornées prenant leurs frustrations sur leurs partenaires de pêche.

Les poulpes frappent les poissons. OUI. OCTOPUS. COUP DE POING. DES POISSONS!! Notre nouveau papier est sorti @ESAEcologie, montrant que les octos expriment ce comportement lors de la chasse collaborative avec d’autres poissons. C’était probablement le plus amusant que j’ai eu à écrire un article. Déjà! (petit 🧵) https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t – Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) 18 décembre 2020

Ne voulant pas prendre parti dans les poussières des grands fonds marins, dans leur article récemment publié, Sampaio et ses collègues chercheurs qualifient le comportement barbare de «Déplacement actif» de poisson.

Le poulpe cyanea fait équipe avec une variété d’espèces de poissons de la mer Rouge, y compris des écureuils et des lyretails, pour chasser et piéger les proies. Les poissons corralent souvent leurs compatriotes à nageoires, à quel point la pieuvre délivrera un coup de poing habile et la frénésie alimentaire peut commencer.

Les poulpes et les poissons sont connus pour chasser ensemble, profitant de la morphologie et de la stratégie de chasse de l’autre. Étant donné que plusieurs partenaires se joignent, cela crée un réseau complexe dans lequel l’investissement et les bénéfices peuvent être déséquilibrés, donnant lieu à des mécanismes de contrôle des partenaires. @SimonGingins pic.twitter.com/MEyyaIZaxO – Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) 18 décembre 2020

« [T]La pieuvre effectue un mouvement rapide et explosif avec un bras dirigé vers un partenaire de pêche spécifique, que nous appelons poinçonnage » écrivent les chercheurs.

Cependant, dans une démonstration de puissance apparemment vulgaire, les poulpes ont été observés à l’occasion exercer une domination sur leurs partenaires de pêche à mi-chasse ou à mi-fête en les frappant.

Les scientifiques supposent que cela peut être un moyen plutôt cruel de discipliner ou de motiver leurs partenaires de chasse, soit en les dissuadant de leurs proies, soit en modifiant plutôt avec force la formation pour améliorer le tir à la fin de la chasse.

En outre, ils ont été témoins de plusieurs suspensions dans l’espoir de se régaler des récompenses de la chasse sans dépenser d’efforts qui étaient soumis à des châtiments corporels féroces.

Nous avons vu des poulpes dans les poissons de récif de boxe de l’océan Pacifique au cours de la @globalfinprint projet. Celui-ci vient de Palau, mais également observé dans d’autres endroits. Ils semblent garder le sac d’appât (auquel on tient). @LeanneMCurrey @aims_gov_au @jcu @peclabfiu pic.twitter.com/TzkKEKz21A – Colin Simpfendorfer (@SharkColin) 20 décembre 2020

Cependant, il y a eu des frappes aléatoires qui ne semblaient pas immédiatement pratiques dans leur but, et qui étaient peut-être simplement par pure dépit.

«Dans ces cas, deux scénarios théoriques différents sont possibles. Dans le premier, les avantages sont entièrement ignorés par la pieuvre, et le poinçonnage est un comportement malveillant, utilisé pour imposer un coût au poisson ». écrivent les chercheurs.

«Dans l’autre scénario théorique, le coup de poing peut être une forme d’agression avec des avantages différés (c’est-à-dire une réciprocité ou une punition négative directe), où la pieuvre paie un petit prix pour en imposer un plus lourd au partenaire qui se comporte mal, dans un effort pour promouvoir un comportement collaboratif dans les interactions suivantes. «

