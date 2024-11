Des scientifiques canadiens rejettent les publications sur la restauration rapide et les boissons sucrées destinées aux enfants

Le marketing sur les réseaux sociaux de la restauration rapide, des boissons gazeuses, du chocolat et d’autres collations contribue à « normaliser » une mauvaise alimentation, affirment des chercheurs canadiens qui réclament des politiques visant à protéger les enfants et les adolescents.

Les médias sociaux apparaissent comme la principale source d’exposition des jeunes au marketing faisant la promotion de produits pauvres en nutriments, affirment-ils.

Maintenant, une étude publiée dans le numéro de jeudi de la revue PLOS Santé numérique s’est concentré sur les 40 marques alimentaires les plus vendues au Canada. Les fast-foods et les boissons sucrées étaient les publications les plus courantes sur les réseaux sociaux mentionnant des produits.

L’auteure de l’étude, Monique Potvin Kent, professeure à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa, avait précédemment estimé que les enfants canadiens voient plus de 4 000 publicités pour des aliments et des boissons par an sur les réseaux sociaux à l’aide de leurs appareils numériques. Pour les adolescents, c’est 9 000 annonces.

« Même si vous êtes le parent le plus consciencieux qui donne quotidiennement à son enfant des messages sur une alimentation saine, comment pouvez-vous rivaliser avec 4 000 messages par an ? C’est impossible », a déclaré Potvin Kent.

Les propres enfants de Potvin Kent sont maintenant adultes, mais elle a commencé à faire des recherches sur les publicités lorsque son enfant de trois ans lui a demandé d’aller dans un fast-food spécifique « chaque jour », un exemple de ce que les chercheurs appellent un « comportement de harcèlement ».

Les changements dans « l’environnement alimentaire », qui incluent la disponibilité de la malbouffe, le prix des aliments sains et des facteurs tels que la publicité, ont tous un impact sur la consommation alimentaire, a-t-elle déclaré.

Potvin Kent a déclaré que l’environnement alimentaire devrait faciliter les choix alimentaires sains, mais cela ne se reflète pas dans les messages marketing.

L’année dernière, le Organisation Mondiale de la Santé a recommandé une réglementation obligatoire de la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées riches en graisses saturées, en graisses trans, en sel et en certains sucres.

Charlene Elliott, professeure au département de communication, de médias et de cinéma de l’Université de Calgary, étudie la manière dont les spécialistes du marketing alimentaire tentent d’attirer les adolescents. Elle n’a pas participé à l’étude d’Ottawa.

« L’étude révèle la portée étonnante des publications liées aux marques alimentaires sur les réseaux sociaux en 2020 », a déclaré Elliott. « Avec la popularité croissante des sites de médias sociaux, en particulier auprès des jeunes, on ne peut que supposer que le volume de messages serait encore plus élevé aujourd’hui. »

Un enfant en bas âge qui demande à aller régulièrement dans un fast-food spécifique est un exemple de ce que les chercheurs appellent un comportement de harcèlement. (KieferPix/Shutterstock)

En 2022, une revue systématique d’études sur les effets de la commercialisation de produits malsains via les médias sociaux ou le jeu publicitaire (publicités manifestes et secrètes auxquelles les enfants sont exposés lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo) « a un effet significatif sur les comportements nuisibles, le choix alimentaire et la consommation alimentaire des enfants ».

L’équipe de Potvin Kent a qualifié d’inquiétante la domination des publicités sur la restauration rapide à tous les âges, car la consommation de ces aliments est associée à de pires résultats pour la santé, notamment un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète.

Publications et mentions de marque

La dernière étude a porté sur l’engagement sur les réseaux sociaux en 2020 sur Twitter, Reddit, Tumblr et YouTube. Les données de Facebook et d’Instagram n’étaient pas disponibles pour analyse.

Les marques ont été mentionnées plus de 16 millions de fois par les utilisateurs.

Les recherches futures doivent relier directement les interactions des jeunes aux publications et aux choix alimentaires, ont déclaré les auteurs de l’étude en reconnaissant qu’ils ont déduit l’âge des utilisateurs.

Elliott a déclaré que les dernières découvertes suggèrent la nécessité d’examiner comment les enfants et les adolescents sont ciblés et ce qui est « important » pour eux.

Bien que les données aient été interrogées avec des codes de localisation pour le Canada, des publications non taguées provenant d’utilisateurs de l’extérieur du pays peuvent avoir été récupérées.

Potvin Kent et ses coauteurs ont exhorté les gouvernements à faire règlements protéger la santé des enfants en limitant leur exposition au marketing d’aliments malsains.

REGARDER | La science qui explique pourquoi la malbouffe est si irrésistible : La science des aliments addictifs La journaliste spécialisée en santé Kelly Crowe nous explique pourquoi la malbouffe est si irrésistible pour nous.

Par exemple, le Québec interdit toute publicité commerciale destinée aux enfants de moins de 13 ans sur Internet, à la radio, à la télévision, sur les appareils mobiles, sur les panneaux, les articles promotionnels et les documents imprimés, en fonction de leur capacité cognitive à reconnaître l’intention des publicités, a déclaré Elliott.

Chili va plus loin supprimant les personnages des boîtes de céréales, a déclaré Potvin Kent. Le Royaume-Uni cherche à étendre ses restrictions en matière de marketing télévisuel pour inclure les plateformes numériques.

« Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est que le gouvernement intervienne… et limite la publicité sur les aliments et les boissons malsaines auprès des enfants », a déclaré Potvin Kent.