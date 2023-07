Des scientifiques canadiens attendent pour la première fois des fragments de l’astéroïde Bennu

Un groupe de scientifiques canadiens attend la livraison d’une carte postale spatiale du passé.

Le 24 septembre, sept ans après avoir décollé de sa rampe de lancement en Floride, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA devrait larguer une capsule dans l’atmosphère terrestre contenant de la matière arrachée à la surface d’un astéroïde datant des débuts de l’histoire du système solaire .

« Je n’ai jamais travaillé avec du matériel extraterrestre », a déclaré Dominique Weis, géoscientifique à l’Université de la Colombie-Britannique, qui fait la queue pour obtenir un petit échantillon.

« Je suis parfaitement excité. »

Le matériau provient de Bennu, anciennement connu sous le nom d’objet géocroiseur 101955, un morceau de roche gelé d’environ 500 mètres de diamètre et à environ 450 000 kilomètres de la Terre. OSIRIS-REx a orbité à quelques centaines de mètres de sa surface, en a ramassé une pelletée et est sur le chemin du retour pour déposer le colis de tout ce qu’il a trouvé.

Un ensemble de lasers construits au Canada a aidé à guider OSIRIS vers sa destination et a produit une carte en relief de Bennu précise à quelques centimètres de hauteur près.

« En six semaines, nous avons pris des données qui ont fourni le modèle d’astéroïde le plus détaillé de tous les temps », a déclaré Michael Daly du Centre de recherche sur les sciences de la Terre et de l’espace de l’Université York, qui dirigeait l’équipe qui a conçu les lasers. « On pouvait voir des fractures et des détails dans les rochers.

« Nous en sommes très fiers. »

Bennu a été choisi pour plusieurs raisons.

C’est une distance faisable. Il est assez grand pour qu’un vaisseau spatial puisse orbiter – bien qu’OSIRIS ait établi un record pour la plus petite orbite à ce jour. Et il est considéré comme « primitif », relativement inchangé depuis son origine il y a des milliards d’années.

Cela en fait une fenêtre sur l’histoire des débuts du système solaire, a déclaré Weis.

« L’idée est de remonter le plus loin possible dans le temps », a-t-elle déclaré.

Alan Hildebrand, un géoscientifique de l’Université de Calgary, qui recevra également un morceau de Bennu, a déclaré que cela éclairait également l’histoire de la Terre.

« La Terre a été formée par des astéroïdes qui se sont réunis », a-t-il déclaré. « L’étude des astéroïdes vous aide à comprendre les origines de notre planète. »

Bennu peut aider à répondre à des questions telles que la formation de la croûte terrestre primitive, a-t-il déclaré.

De plus, Bennu vient d’une zone de l’espace qui s’est refroidie bien avant la partie centrale de ce qui est devenu le système solaire, « gelant » ces matériaux avant qu’ils ne soient altérés par la chaleur. Et en prélevant des échantillons directement à la surface de l’astéroïde, les scientifiques n’ont pas à tenir compte des effets que le vol à travers l’atmosphère terrestre a sur les météorites.

« Les roches qui composent Bennu proviennent d’une partie plus ancienne du système solaire », a déclaré Hildebrand. « Nous arrivons à voir toute la suite (des constituants) sans le filtre atmosphérique. »

Enfin, Bennu est considéré comme riche en carbone. Cela pourrait signifier qu’il contient des composés organiques – ceux composés de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote.

Certains scientifiques pensent que ces composés pourraient offrir des indices sur la façon dont la vie a commencé sur Terre – bien que Hildebrand souligne que des planètes telles que Mars et Vénus sont également couvertes de tels matériaux et ne semblent pas héberger de vie.

Les morceaux de Bennu ne seront pas les premiers morceaux d’astéroïdes amenés sur Terre. Deux missions japonaises précédentes ont rapporté des échantillons.

Mais le rendement d’OSIRIS devrait être beaucoup plus important. Les missions Hayabusa ont ramené environ cinq grammes d’astéroïdes – le rendement d’OSIRIS est estimé entre 60 grammes et deux kilogrammes.

« Nous aurons plus de matériel pour faire plus de choses », a déclaré Hildebrand.

Des scientifiques canadiens obtiennent des échantillons de Bennu grâce à l’investissement de 61 millions de dollars du Canada dans OSIRIS. Mais avant qu’un laboratoire ne commence à chauffer son spectromètre de masse, la NASA s’assure que les destinataires savent comment manipuler les précieux grains, en pratiquant des protocoles sur des fragments de météorites.

« Nous répétons et répétons et répétons et répétons encore », a déclaré Weis. « Nous travaillons sur les méthodes pour être aussi sensibles et précises que possible. »

OSIRIS a déjà conduit à la publication de dizaines d’articles de recherche. L’arrivée de ses échantillons Bennu devrait en entraîner beaucoup d’autres.

Le vaisseau spatial a également suffisamment de carburant dans son réservoir pour entreprendre plus de travail après son retour.

OSIRIS-REx, rebaptisé OSIRIS-APEX, doit partir étudier Apophis, un astéroïde d’environ 370 mètres de diamètre qui s’approchera à 32 000 kilomètres de la Terre en 2029. L’engin spatial utilisera alors ses propulseurs pour tenter de déloger poussières et cailloux. sur et sous la surface de cet astéroïde.

OSIRIS enverra ensuite des informations sur le comportement de la roche à la Terre – sa dernière mission.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juillet 2023.