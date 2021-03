Des scientifiques britanniques utilisent des drones pour choisir les meilleurs endroits pour l’énergie marémotrice

Des chercheurs britanniques tentent de trouver des sites pour des installations d’énergie marine utilisant des drones, dans l’espoir d’une alternative rentable aux méthodes actuelles.

Le projet de 12 mois est dirigé par des scientifiques de l’Université des Highlands et des îles en Écosse et impliquera également des chercheurs de l’Université de Bangor et de l’Université de Swansea au Pays de Galles.

Mardi, UHI a déclaré que les drones seraient utilisés pour « filmer le mouvement de l’eau puis appliquer des algorithmes pour déterminer sa vitesse ». L’équipe entreprendra des tests dans diverses conditions météorologiques à Ramsey Sound, au Pays de Galles, et à Pentland Firth, en Écosse.

L’idée générale derrière le pilote est que les drones pourraient offrir une approche moins chère et plus rationalisée pour trouver des endroits potentiels pour l’installation de turbines marémotrices par rapport aux techniques actuelles, qui utilisent des capteurs de fond marin et des navires d’étude.

Benjamin Williamson, qui est scientifique au North Highlands College UHI’s Environmental Research Institute, a expliqué dans un communiqué que la mesure de la vitesse d’écoulement et du mouvement de l’eau était « vitale » pour le développement des énergies renouvelables offshore.

« Ces mesures sont nécessaires pour prédire les performances et informer le placement des turbines sous-marines ou pour optimiser les amarres et la conception des turbines flottantes », a-t-il déclaré.

«Notre technique aérienne offre un moyen rentable de soutenir le développement écologiquement durable des énergies marines renouvelables», a-t-il ajouté.

« Il pourrait être utilisé dans des endroits éloignés et des pays en développement où des navires d’étude appropriés ne sont peut-être pas disponibles ou pour soutenir des approches communautaires de la production d’énergie renouvelable. »

L’Agence internationale de l’énergie décrit les technologies marines comme ayant un «grand potentiel» mais ajoute qu’un soutien politique supplémentaire est nécessaire pour la recherche, la conception et le développement afin de «permettre les réductions de coûts qui accompagnent la mise en service de plus grandes usines commerciales».

En effet, bien que le potentiel de l’énergie marémotrice et houlomotrice suscite de l’enthousiasme, l’empreinte actuelle de ces technologies reste assez faible.

Des chiffres récents d’Ocean Energy Europe montrent que seuls 260 kilowatts (kW) de capacité marémotrice ont été ajoutés en Europe l’année dernière, alors que seulement 200 kW d’énergie houlomotrice ont été installés.

En revanche, 2020 a vu 14,7 gigawatts (GW) de capacité d’énergie éolienne installés en Europe, selon l’organisme industriel WindEurope.

Pour l’avenir, la Commission européenne souhaite que la capacité des technologies énergétiques océaniques atteigne 100 mégawatts (MW) d’ici 2025 et environ 1 GW d’ici 2030.

Ocean Energy Europe affirme que les eaux européennes abritent actuellement 10,1 MW d’installations de courant de marée. Pour l’énergie houlomotrice, les installations s’élèvent à 1,1 MW. L’organisation ajoute que 6 MW d’installations houlomotrices et marémotrices sont attendues en 2021.