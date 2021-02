Des scientifiques britanniques sont en train de développer un «vaccin universel Covid-19» qui battrait efficacement toutes les variantes du virus et pourrait être prêt en à peine un an.

Des chercheurs de l’Université de Nottingham travaillent sur un jab qui cible le cœur de la maladie – plutôt que la protéine de pointe – car il est moins susceptible de muter.

Si le déménagement réussit, les laboratoires n’auront plus à changer les vaccins actuels en fonction du virus muté.

On craint que les jabs Pfizer et AstraZeneca deviennent moins efficaces à mesure que la maladie évolue en raison de leur liaison à la protéine de pointe de Covid-19.

Il est prouvé que les produits des entreprises ne fonctionnent pas aussi bien que la mutation «E484K», qui se propage actuellement à travers le Brésil et le sud de l’Afrique.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré 13308 autres infections à coronavirus, en baisse de 27% par rapport à la semaine dernière.

Les décès quotidiens ont également chuté d’un quart à 621, portant le total à 116 908, bien que des chiffres distincts suggèrent que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé.

Ailleurs dans la bataille en cours contre le virus:

Le Royaume-Uni a enregistré 13 308 autres cas, en baisse de 27% samedi dernier, et 621 décès supplémentaires, en baisse de 25%;

Le nombre de décès de Covid chez les plus de 85 ans a diminué deux fois plus vite que chez les jeunes Britanniques;

Il a été révélé que des migrants clandestins recevaient le vaccin Covid dans des hôtels de quarantaine luxueux à Heathrow;

La Chine a refusé de donner des données brutes sur les premiers cas de COVID-19 à une équipe dirigée par l’Organisation mondiale de la santé sondant les origines de la pandémie, a déclaré l’un des enquêteurs de l’équipe;

Des tests de Surge Covid seront déployés dans le Hampshire, Middlesbrough et Walsall après la détection des cas de la variante;

Matt Hancock a déclaré qu’il espérait que Covid deviendrait un virus « traitable » et une maladie avec laquelle nous pourrions « vivre » après que tous les adultes se soient vu offrir un vaccin d’ici septembre.

No10 lance le premier essai au monde sur la question de savoir si le mélange et l’appariement des vaccins contre les coronavirus peuvent améliorer la protection Le numéro 10 a lancé le premier essai au monde visant à déterminer si le mélange et l’appariement des vaccins contre les coronavirus est sûr et peut améliorer la protection contre la maladie. L’étude de plus de 800 patients examinera l’effet de donner à quelqu’un une dose initiale du jab de l’Université d’Oxford, suivi de celui de Pfizer, et vice versa. Les scientifiques vont tester d’autres combinaisons de vaccins au fur et à mesure que d’autres sont approuvées et déployées à travers le Royaume-Uni au cours de cette année de recherche. Les experts estiment que l’approche «mix and match» pourrait stimuler différentes parties du système immunitaire et conférer une immunité meilleure et plus durable. La tactique pourrait également aider la Grande-Bretagne à faire face aux pénuries d’approvisionnement qui ont freiné le déploiement de la vaccination par ailleurs réussi au Royaume-Uni. L’étude, menée par le Consortium national d’évaluation du calendrier d’immunisation (NISEC), examinera si le mélange de vaccins peut protéger les personnes contre de nouvelles variantes du virus.

Des chercheurs de l’Université de Nottingham travaillent avec la société de vaccins anticancéreux basée à Oxford, Scancell, pour créer le vaccin universel.

C’est l’une des nombreuses entreprises américaines et européennes qui tentent de fabriquer des jabs à l’épreuve des mutations.

Ils ciblent une protéine du noyau du virus appelée nucléocapside, ainsi que la protéine de pointe.

Les scientifiques lanceront des essais humains plus tard cette année après des résultats de tests prometteurs effectués sur des souris.

Les premiers signes suggèrent que leur produit à base d’ADN donne une forte réponse en anticorps et en lymphocytes T.

Le médecin-chef de Scancell, le Dr Gillies O’Bryan-Tear, a déclaré au Telegraph: « Nous ne prétendons pas nécessairement que ce sera un vaccin pan-coronavirus, mais il a le potentiel de l’être simplement en raison de sa cible. »

Parmi les autres scientifiques de haut niveau travaillant sur des vaccins similaires, on trouve myNEO en Belgique et Osivax en France.

Osivax n’a terminé que récemment les essais cliniques de phase II d’un vaccin antigrippal universel qui s’attaque également à la nucléocapside du virus.

MyNeo étudie les parties de Covid-19 qui sont stables plus longtemps, afin de pouvoir créer un vaccin plus durable.

Aux États-Unis, des chercheurs étudient un vaccin Sars déjà créé ou un vaccin contenant différents coronavirus pour permettre une protection plus forte.

Le conseiller de Sage, Sir Jeremy Farrar, faisait partie des scientifiques soutenant la décision de se concentrer sur les vaccins universels plus tôt cette semaine.

Le directeur du Wellcome Trust a tweeté un article dans la revue Nature intitulé Vaccins à l’épreuve des variantes: investissez maintenant pour la prochaine pandémie.

Il a écrit: «Nous sommes d’accord – et nous sommes suivis par la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) et d’autres.

Le rapport de l’Office for National Statistics (ONS) a suggéré aujourd’hui qu’il y avait 695.400 cas de Covid-19 rien qu’en Angleterre le 6 février, en baisse de 31% par rapport à il y a quinze jours, un autre signe ferme que la deuxième vague est en retrait. Cela équivaut à une personne sur quatre-vingts ayant le virus

Bien que l’idée de base des vaccins universels soit positive, les experts sont préoccupés.

Les chercheurs se battent depuis des années pour découvrir un vaccin antigrippal universel, sans succès.

Il se peut également que les nouveaux vaccins ne soient pas nécessaires pour le moment, en raison de l’absence de preuves concluantes indiquant que les vaccins actuels sont inefficaces contre les mutations.

Pendant ce temps, le nombre de cas de coronavirus a continué de baisser aujourd’hui, Boris Johnson se disant « optimiste » de pouvoir desserrer prudemment le verrouillage.

Il s’agissait du troisième samedi consécutif où les décès liés à Covid ont chuté de semaine en semaine.

Les données des agences de statistiques britanniques sur les décès où Covid-19 est mentionné sur le certificat de décès indiquent qu’il y a eu 135000 décès liés au virus.

Le gouvernement a également déclaré – à 9 heures du matin samedi – le nombre total de cas au Royaume-Uni était de 4 027 106.

Le Premier ministre a rencontré des travailleurs aidant le pays à lutter contre la pandémie en développant des vaccins, des tests de coronavirus et en fabriquant des EPI.

Boris Johnson a déclaré qu’il était « optimiste » de pouvoir desserrer prudemment le verrouillage lorsqu’il dévoilera sa feuille de route la semaine du 22 février. Photographié lors d’une visite à l’usine Fujifilm Diosynth Biotechnologies à Billingham, Teesside aujourd’hui

M. Johnson a visité trois usines dans le nord-est de l’Angleterre et a rendu hommage à leurs efforts pour aider à vaincre la maladie.

Il était à l’usine Fujifilm Diosynth Biotechnologies de Teesside, qui devrait produire des millions de doses du vaccin Novavax et qui est toujours en cours de test.

Après avoir rencontré une partie des 850 employés de l’usine, il a déclaré: « S’il est approuvé, Novavax renforcera encore notre déploiement de vaccins, déjà record.

«Le travail de l’équipe ici pour préparer ce vaccin présente certains des meilleurs de la science et de la fabrication britanniques.

«Je suis extrêmement fier des efforts déployés ici à Fujifilm, alors que nous nous réunissons tous pour vaincre cette pandémie.

«Je vous exhorte tous à poursuivre ce travail vital, en aidant à mettre ces vaccins dans les armes et en protégeant nos plus vulnérables.

M. Johnson a ensuite visité le groupe QuantuMDx basé à Newcastle, qui a développé un dispositif de test de coronavirus de 30 minutes, connu sous le nom de Q-POC.

Le Premier ministre Boris Johnson, portant un masque facial, accompagné de Sarah Rose (à gauche), directrice générale du centre de fabrication d’EPI de santé de Northumbria à Seaton Delaval

La firme a déclaré que l’innovation offrait des temps d’attente pour les tests d’écoulement latéral avec une précision de laboratoire.

Il a été conçu pour des tests PCR rapides en milieu clinique afin d’assurer la sécurité du personnel de première ligne du NHS.

Le premier ministre s’est ensuite rendu au Northumbria Healthcare Manufacturing Hub à Seaton Delaval, dans le Northumberland, où les 60 employés ont confectionné deux millions de blouses.

Il a enfilé un filet à cheveux et un masque et s’est joint au personnel en coupe de tissu et a vu les couturières fabriquer rapidement des EPI pour un usage général et clinique.

Il fournit à 10 hôpitaux locaux et à d’autres à travers le pays des vêtements de protection pour le personnel de santé.

La directrice générale Sarah Rose a déclaré: «Nous nous efforçons toujours d’améliorer ce que nous faisons et je me sens très fière de voir que notre hub et le Nord-Est ouvrent la voie.

«C’est une initiative très spéciale à laquelle participer car je sais la différence que nous faisons pour ceux qui travaillent en première ligne dans notre incroyable NHS.