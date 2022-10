Des scientifiques australiens tentent de faire pousser des plantes sur la Lune d’ici 2025 dans une nouvelle mission dévoilée vendredi qui, selon eux, pourrait aider à ouvrir la voie à une future colonie. Le biologiste végétal Brett Williams, de l’Université de technologie du Queensland, a déclaré que les graines seraient transportées par le vaisseau spatial Beresheet 2 – une mission privée israélienne sur la Lune. Ils seraient arrosés à l’intérieur de la chambre scellée après l’atterrissage et surveillés pour détecter des signes de germination et de croissance. Les plantes seront choisies en fonction de leur capacité à résister aux conditions extrêmes et de la rapidité avec laquelle elles germent, a-t-il déclaré.

Un choix probable est une “herbe de résurrection” australienne qui peut survivre sans eau dans un état dormant.

“Le projet est une première étape vers la culture de plantes pour la nourriture, la médecine et la production d’oxygène, qui sont toutes essentielles à l’établissement de la vie humaine sur la lune”, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Caitlin Byrt, professeur agrégé à l’Université nationale australienne de Canberra, a déclaré que la recherche était également pertinente pour les craintes en matière de sécurité alimentaire suscitées par le changement climatique.

“Si vous pouvez créer un système pour faire pousser des plantes sur la lune, alors vous pouvez créer un système pour faire pousser des aliments dans certains des environnements les plus difficiles de la Terre”, a déclaré Byrt dans un communiqué.

L’organisation Lunaria One dirige le projet, qui implique des scientifiques d’Australie et d’Israël.

