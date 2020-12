Des scientifiques australiens se précipitent pour découvrir les secrets d’un fossile de tyrannosaurus rex et de tricératops enfermés dans une bataille – appelée l’une des découvertes historiques les plus importantes de tous les temps.

Cet artefact incroyablement rare, connu sous le nom de Dueling Dinosaurs, a été déterré dans le Montana aux États-Unis en 2006 avant d’arriver finalement dans un musée de Caroline du Nord le mois dernier.

Le fossile présente les squelettes presque entièrement intacts d’un tricératops et d’un juvénile tyrannosaurus rex semblant être au milieu d’un combat mortel.

Les fossiles ont été acquis par l’organisation à but non lucratif Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences uniquement via des fonds privés, et seront offerts à la Collection Vertebrate Paleontology Collection.