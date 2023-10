Des scientifiques australiens ajoutent du marc de café recyclé au ciment

Commentez cette histoire Commentaire

MELBOURNE, Australie — S’il y a une chose dont cette ville est fière, c’est bien son café. Melbourne se considère comme la Mecque de la culture des cafés en Australie, avec des baristas tatoués et percés préparant de fortes bières artisanales pour les clients snobs du café à presque tous les coins de rue. Mais comme pour toute consommation, il y a du gaspillage. L’Australie produit chaque année environ 83 000 tonnes de café moulu et de paillettes, sous-produits de la torréfaction et de l’infusion du café, la plupart allant dans les décharges, où elles produisent du méthane et plusieurs autres gaz à effet de serre lors de leur décomposition.

Un groupe de scientifiques tente maintenant de donner un deuxième coup au marc de café, en mettant la substance énergisante dans le béton, le rendant ainsi à la fois plus fort et plus durable.

Récemment, lors d’un atelier caverneux sur le campus du Royal Melbourne Institute of Technology, Shannon Kilmartin-Lynch préparait un lot.

Il a ajouté du marc de café carbonisé provenant d’un torréfacteur local à un lot de boue grise qui durcira pour devenir le matériau omniprésent du centre-ville urbain moderne.

Cette substitution rend le béton 30 % plus résistant qu’un lot témoin, selon une étude du RMIT publiée le mois dernier dans le Journal of Cleaner Production.

Cette innovation est un exemple des approches créatives que les scientifiques ont adoptées au cours des dernières années pour tenter de réutiliser les matériaux et de créer un monde plus durable.

Les matériaux de construction sont désormais considérés comme des dépositaires potentiels de matières recyclables et de carbone qui autrement s’échapperaient dans l’atmosphère.

Le RMIT travaille avec 10 autorités locales australiennes pour paver les routes avec du plastique jeté. Elle a produit du béton en partie fabriqué avec des pneus en caoutchouc usagés ; tandis que l’Université de Sydney a intégré du verre dépoli dans le sien.

Au Japon, l’Université de Kitakyushu a construit une maison utilisant des couches déchiquetées. L’Université de l’État de Washington a fabriqué des briques à partir de débris de cloisons sèches.

Kilmartin-Lynch, qui fait partie de l’équipe RMIT composée de cinq membres travaillant sur le projet de café, aborde la tâche à travers une lentille autochtone. Scientifique aborigène titulaire d’un doctorat en durabilité du béton, il a déclaré que son origine culturelle l’avait amené à utiliser son intérêt pour le génie civil pour prendre soin de l’environnement australien.

« Je voulais être dans cet espace pour faire un changement », a-t-il déclaré.

Le ciment émet autant de CO2 que l’Inde. Pourquoi est-ce si difficile à réparer ?

Sur deux campus du RMIT à Melbourne, le marc de café est cuit à 662 degrés avec peu d’oxygène, un processus appelé pyrolyse. La substance résultante, appelée biochar, est combinée avec les ingrédients traditionnels du béton : ciment, eau, gravier et sable, le biochar remplaçant 15 % du sable.

L’université prévoit de mener des essais sur le terrain au cours des six prochains mois environ.

Le café a été choisi comme candidat simplement parce que les chercheurs ont remarqué combien de tasses de café ils consommaient personnellement, a déclaré Kilmartin-Lynch. Mais le processus peut être reproduit avec n’importe quelle matière organique.

« Ce n’est en réalité qu’un exemple », a-t-il déclaré. «Cela se fait généralement avec des arbres. Nous l’avons fait avec du café seul. Vous savez, c’est le café, les gens adorent le café.

Si ce type de béton devait se généraliser, l’un des avantages serait le climat.

Les déchets organiques libèrent des gaz à effet de serre lors de leur décomposition, qu’ils soient compostés ou mis en décharge.

Des millions de tonnes en sont produites chaque année : depuis les matières végétales jetées lors de l’agriculture jusqu’aux déchets alimentaires d’un ménage typique. Le transformer en biocharbon et le stocker dans du béton maintient le carbone enfermé sous forme solide, où il ne peut pas chauffer la planète.

Le marc de café usé représente une proportion importante du total des déchets organiques mis en décharge en Australie.

« Cela conduit à la production de méthane, qui contribue de manière significative au changement climatique », ont écrit les scientifiques du RMIT dans leur article. « Par conséquent, il existe un besoin urgent de découvrir diverses solutions de recyclage qui peuvent aider à détourner ces déchets des décharges vers des applications commerciales. »

L’utilisation de matières organiques dans la production de béton pourrait également réduire la demande de sable et son extraction, ce qui peut causer des dommages environnementaux.

Et cela pourrait contribuer à une « économie plus circulaire », un modèle dans lequel ce qui serait un déchet serait incorporé à d’autres aspects de la vie.

Mais Kypros Pilakoutas, directeur général du Centre pour le ciment et le béton de l’Université de Sheffield, qui n’a pas participé à la recherche RMIT, a souligné le défi logistique que représente le fait de mener un tel projet au-delà de la phase de validation de principe.

« La faisabilité économique d’une telle application est très douteuse », a-t-il déclaré dans un courrier électronique. « Même si je trouve cette étude intéressante d’un point de vue technologique, je considère qu’il est hautement improbable qu’elle soit un jour utilisée à grande échelle dans des applications à grande échelle. »

Kilmartin-Lynch a davantage une vue sur le ciel bleu.

« J’espère qu’un jour, vous pourrez simplement vider tous vos déchets organiques dans un seul gros objet, les soumettre à une pyrolyse au feu et les envoyer », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’équipe n’avait pas encore évalué les coûts de l’industrie.

Ali Abbas, directeur du centre de recherche sur la transformation des déchets de l’Université de Sydney, qui n’était pas non plus impliqué dans le projet RMIT, a déclaré qu’il le considérait comme faisant partie d’une vague de recherches prometteuses sur le béton et la durabilité à l’échelle mondiale qui s’avéraient efficaces dans les laboratoires et les essais sur le terrain. mais n’avait pas encore pénétré le courant dominant.

« Nous ne serons peut-être pas dans plusieurs années », a déclaré Abbas. « Cependant, le problème dépasse le cadre technique. »

Ce qu’il fallait pour progresser, c’était « d’enlever votre chapeau d’ingénieur et de mettre votre chapeau d’entreprise », a-t-il déclaré. Le coût, la logistique nécessaire à la mise à l’échelle et à persuader les organismes de réglementation de la sécurité de la construction d’accréditer les matériaux peu orthodoxes comptent parmi les défis les plus urgents.

Certains efforts de recherche se concentrent sur l’utilisation du béton pour stocker les déchets ou même capter le dioxyde de carbone.

D’autres travaillent sur le problème épineux de la réduction de l’empreinte carbone du béton lui-même, qui provient principalement du ciment.

Le ciment, une substance liante généralement composée principalement de calcaire qui produit du dioxyde de carbone comme sous-produit, représente entre 10 et 15 pour cent de la dalle de béton moyenne. Mais elle est responsable de la majorité de ses émissions de gaz à effet de serre et d’environ 8 % de toutes les émissions mondiales, soit plus que l’aviation et la plupart des pays.

Les matériaux alternatifs – notamment les déchets issus de la production d’acier et de la production d’électricité à partir de charbon appelés « scories de haut fourneau » et « cendres volantes » – ont jusqu’à présent eu du mal à réduire de manière significative l’augmentation globale des émissions de ces produits.

« Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine », a déclaré Abbas.

Même si la recette du béton actuel a été standardisée en Grande-Bretagne dans les années 1820, l’utilisation de matières organiques dans sa fabrication existe depuis longtemps.

La Grande Muraille de Chine est maintenue ensemble avec un mortier en partie fait de riz gluant, et ses constructeurs d’avant le XIXe siècle ont fabriqué du béton avec la même substance domestique. La pierre ponce et les cendres volcaniques ont été utilisées par les Mésoaméricains lors de la construction de la ville encore debout d’El Tajin au Mexique il y a environ 1 000 ans. Dans l’ancienne Méditerranée, les experts affirment que des additifs aussi variés que le sang, le lait et les œufs étaient utilisés.