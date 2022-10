Des scientifiques apprennent aux cellules cérébrales à jouer au pong

Selon une récente expérience menée par une équipe de chercheurs internationaux dirigée par l’Australie, les cellules du cerveau humain sont capables d’un comportement sensible et indépendant.

Travaillant à l’échelle microscopique, l’équipe a pu montrer que les cellules cérébrales vivant dans une boîte de culture peuvent effectuer des tâches ciblées – dans ce cas, jouer à une version du jeu informatique de type tennis Pong. L’équipe appelle la culture en boîte de cellules cérébrales “DishBrain”.

“Nous avons montré que nous pouvons interagir avec des neurones biologiques vivants d’une manière qui les oblige à modifier leur activité, conduisant à quelque chose qui ressemble à l’intelligence”, a déclaré Brett Kagan, auteur principal et directeur scientifique de la start-up biotechnologique Cortical Labs. un communiqué de presse publié le 12 octobre.

Kagan et des scientifiques d’Australie, du Canada et du Royaume-Uni ont créé DishBrain en cultivant des cellules de souris à partir de cerveaux embryonnaires et de cellules cérébrales humaines dérivées de cellules souches au-dessus d’un réseau de microélectrodes. Un réseau de microélectrodes est une surface incrustée d’électrodes qui peuvent à la fois stimuler les neurones et mesurer les signaux qu’ils émettent.

Pour cette expérience, les scientifiques ont tiré des électrodes à gauche ou à droite d’un réseau pour indiquer à DishBrain de quel côté se trouvait la balle et ont utilisé des signaux de fréquence pour indiquer la distance de la balle à la raquette. La rétroaction des électrodes a appris à DishBrain comment faire rebondir la balle en faisant agir les neurones comme des pagaies. Alors que les scientifiques étaient auparavant capables d’utiliser des réseaux multi-électrodes et de lire l’activité des neurones, les chercheurs affirment que c’est la première fois que des cellules cérébrales sont stimulées de manière structurée et observées agissant de manière significative.

“Nous n’avons jamais pu voir comment les cellules agissent dans un environnement virtuel”, a déclaré Kagan. “Nous avons réussi à créer un environnement en boucle fermée capable de lire ce qui se passe dans les cellules, de les stimuler avec des informations significatives, puis de modifier les cellules de manière interactive afin qu’elles puissent réellement s’altérer les unes les autres.”

Parce que l’équipe n’avait aucun moyen d’inciter les cellules à effectuer les tâches qu’elles voulaient – sans accès aux systèmes de dopamine, elles ne pouvaient pas développer de stratégie de récompense – elles devaient compter sur la capacité théorique des cellules à répondre à une énergie imprévisible. dans leur environnement.

“Remarquablement, les cultures ont appris à rendre leur monde plus prévisible en agissant en conséquence”, a déclaré le co-auteur Karl Friston, neuroscientifique théorique à l’University College London, dans le même communiqué de presse. “C’est remarquable parce que vous ne pouvez pas enseigner ce type d’auto-organisation, simplement parce que, contrairement à un animal de compagnie, ces mini-cerveaux n’ont aucun sens de la récompense et de la punition.”

SUIVANT : OBTENEZ LES CELLULES “DRUNK”

Après avoir démontré que la technique fonctionne, Kagan, Friston et leurs collègues espèrent créer une alternative aux tests sur les animaux que les scientifiques peuvent utiliser lorsqu’ils étudient les effets de nouveaux médicaments ou de thérapies géniques sur le cerveau. Leur prochaine étape consiste à voir ce qui se passe lorsque DishBrain est affecté par des médicaments et de l’alcool.

“Nous essayons de créer une courbe dose-réponse avec l’éthanol – en gros, faites-les “ivres” et voyez s’ils jouent moins bien le jeu, comme lorsque les gens boivent”, a déclaré Kagan.

“Le potentiel translationnel de ce travail est vraiment excitant… Nous avons maintenant, en principe, le “bac à sable” biomimétique ultime dans lequel tester les effets des médicaments et des variantes génétiques – un bac à sable constitué exactement des mêmes éléments informatiques (neuronaux) trouvés dans ton cerveau et le mien.”