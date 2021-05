Des scientifiques américains tentent des solutions «  romantiques  » pour sauver l’ormeau blanc en voie de disparition

L’ormeau blanc – dont la chair est un mets délicat et la coquille polie est prisée comme la nacre – est menacé d’extinction. Mais les scientifiques cherchent à inverser la tendance pour ces escargots de mer uniques en jouant à Cupidon. «Les ormeaux blancs sont au bord de l’extinction. Ils ne peuvent pas revenir sans notre aide « , a déclaré Kristin Aquilino, scientifique principale du White Abalone Captive Breeding Program, basé à l’Université de Californie, Davis Bodega Marine Laboratory. Le mollusque, autrefois commun dans les eaux côtières du sud de la Californie et du Mexique, est sur la liste fédérale des États-Unis en danger depuis 2001, sa population étant épuisée par la surpêche, les faibles taux de reproduction et les maladies. Après environ une décennie au cours de laquelle aucun ormeau blanc n’a été reproduit, l’équipe d’Aquilino a réussi à augmenter leur nombre en remuant un peu de potion d’amour.

Les jours de reproduction, Aquilino et son équipe sont debout avant l’aube, ramassant les escargots de mer sauvages dans les réservoirs.

«Nous espérons qu’elle libère ces œufs aujourd’hui», a déclaré Aquilino en tenant une femelle ormeau, marquée par sa gonade de couleur grise.

Dans le processus d’une journée, les scientifiques ont trempé les escargots pendant des heures dans ce qu’ils appellent une «potion d’amour chimique» d’eau de mer et de peroxyde d’hydrogène, fournissant un aphrodisiaque aux habitants du fond pour libérer leurs spermatozoïdes et leurs œufs.

« L’ormeau est terrible dans les relations à distance », a déclaré Aquilino. « Nous les mettons dans une solution vraiment romantique … pour les amener à libérer ces gamètes pour nous afin que nous puissions les combiner dans un laboratoire et créer une progéniture qui finira par retourner dans la nature. «

Le nombre de reproducteurs a atteint 25000 en 2019, mais a chuté en 2020, car les verrouillages pandémiques ont limité le laboratoire à un seul événement pour la saison. Cependant, les larves engendrées avaient alors l’un des taux de survie les plus élevés à ce jour, a déclaré Aquilino.

Le fait de ne pas se reproduire signifie une autre date plusieurs semaines plus tard.

« Nous voulons nous assurer que nous ne les stressons pas trop », a déclaré Aquilino. « J’espère que ce peu de temps supplémentaire leur donnera un peu plus de temps pour devenir très productifs. »

Les embryons formés sont emballés dans des sacs et expédiés vers des institutions partenaires en Californie afin que les ormeaux juvéniles aient de meilleures chances de survie avec plus d’espace.

Pour Aquilino, le travail est personnel. En tant qu’étudiante diplômée, elle a rencontré son mari lors d’une plongée d’enquête sur l’ormeau rouge. Sa bague de fiançailles comporte une perle d’ormeau. Et leur fille joue avec un faux réservoir de ferme d’ormeaux à la maison.

«C’est devenu une partie vraiment importante de mon identité et de l’identité de ma famille», a déclaré Aquilino.

