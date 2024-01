Des scientifiques américains ont proposé de fabriquer des virus présentant les caractéristiques du SRAS-CoV-2 à Wuhan

De nouveaux documents décrivent des expériences qui auraient pu générer les propriétés rares du virus. Ils détaillent l’intérêt des scientifiques à travailler avec des virus précisément comme le SRAS-CoV-2. (Crédit photo : Unspash)

Des scientifiques américains prévoyaient de travailler avec l’Institut de virologie de Wuhan pour concevoir de nouveaux coronavirus présentant les caractéristiques du SRAS-CoV-2 un an avant l’émergence du virus dans cette ville, selon des documents obtenus par US Right to Know.

Bien que rares par nature, ces caractéristiques étaient au cœur des intérêts de recherche ésotériques des scientifiques travaillant avec le laboratoire de Wuhan, montrent ces documents.

Les scientifiques divisés sur la soi-disant « fuite de laboratoire » et les hypothèses sur l’origine naturelle se sont penchés pendant des années sur le langage obscur d’une proposition de recherche américano-chinoise intitulée «DÉSAMORCER” décrivant des expériences d’ingénierie sur les coronavirus.

La proposition de subvention DEFUSE a été dirigée par le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak.

Désormais, les brouillons et les notes découverts grâce à la loi sur la liberté d’information révèlent de nouveaux détails sur la recherche envisagée.

yPlus précisément, les scientifiques ont cherché à insérer des sites de clivage de la furine à la jonction S1/S2 de la protéine de pointe ; assembler les virus systémiques en six segments ; identifier les coronavirus jusqu’à 25 pour cent différents du SRAS ; et pour sélectionner des domaines de liaison aux récepteurs aptes à infecter les récepteurs humains.

Le génome du SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, correspond aux virus décrits dans la proposition de recherche :

Le SRAS-CoV-2 possède un site de clivage de la furine positionné dans la protéine de pointe à la jonction S1/S2. Le site de clivage de la furine a fait du virus le pire agent pathogène pandémique depuis un siècle. Les virologues n’ont pas encore identifié aucun autre coronavirus apparenté.

Le SRAS-CoV-2 peut être divisé en six morceaux génomiques contigus par les enzymes de restriction Bsal et BsmBI. Ces enzymes de restriction sont présentes dans la nature mais peuvent également être utilisées en laboratoire pour épisser des virus. Un trio de scientifiques estimé dans une Analyse 2022 que la probabilité de voir le modèle trouvé dans le SRAS-CoV-2 dans la nature serait faible. Les commandes de l’une de ces enzymes de restriction, BsmBI, peuvent être trouvées dans les documents.

Le SRAS-CoV-2 est devenu hautement infectieux sans beaucoup évoluer chez l’homme. Le virus « est sorti de la boîte, prêt à infecter ». Le domaine de liaison au récepteur semblait « finement réglé » pour le récepteur ACE2 humain, mais présentait peu de variations génétiques lorsqu’il s’est propagé pour la première fois chez l’homme, présentant un « paradoxe » difficile aux virologues qui cherchaient à prouver qu’il était apparu naturellement. Les documents confirment que les scientifiques travaillant avec le laboratoire de Wuhan ont cherché à sélectionner des domaines de liaison aux récepteurs qui se lient bien à l’ACE2 humain dans leurs recherches.

Le génome du SRAS-CoV-2 se situe dans la fourchette d’un 25 pour cent de différence génétique du SRAS.

Les documents révèlent pour la première fois qu’un virologue travaillant avec le laboratoire de Wuhan prévoyait de concevoir de nouvelles protéines de pointe – contrairement aux travaux publics de la collaboration visant à insérer des protéines de pointe entières dans le squelette viral. Le langage de la proposition indique que ces travaux pourraient avoir impliqué des virus non publiés, générant des protéines de pointe artificielles non publiées.

Ce virologue américain, le professeur Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord, devait concevoir au moins vingt protéines de pointe virales « chimériques » liées au SRAS par an dans le cadre de la proposition, ainsi que deux à cinq virus complets liés au SRAS. Des documents précédemment rapportés par US Right to Know montrent qu’une partie de l’expérimentation se déroulerait secrètement à Wuhan à un niveau de biosécurité inférieur à celui spécifié dans la subvention, apparemment pour réduire les coûts.

Les documents contestent un argument avancé par les National Institutes of Health et certains virologues contre la pertinence de la proposition de recherche par rapport aux origines de la pandémie. Ils ont fait valoir que cette collaboration scientifique entre les États-Unis et la Chine prévoyait uniquement de créer des virus à partir de squelettes viraux déjà présents dans la littérature publique, et que ces squelettes viraux sont trop dissemblables pour avoir joué un rôle dans la pandémie.

Les nouveaux documents révèlent cependant que les scientifiques prévoyaient d’utiliser de nouveaux systèmes de génétique inverse et de tester des virus. in vivo – en d’autres termes, créer de nouveaux virus vivants.

Les documents décrivent les virus liés au SRAS qui seront étudiés dans le cadre de la subvention comme présentant « un danger clair et présent d’une nouvelle pandémie semblable au SRAS ».

Les documents ne prouvent pas un manuel d’instructions précis, étape par étape, sur la manière dont le SRAS-CoV-2 a été généré en laboratoire. Les génomes de certains virus liés au SRAS sur lesquels les scientifiques envisageaient de travailler restent inconnus. Mais ils décrivent des expériences qui auraient pu générer les propriétés rares du virus. Ils détaillent l’intérêt des scientifiques à travailler avec des virus précisément comme le SRAS-CoV-2.

Le proposition de subvention a été soumis à la Defense Advanced Research Projects Agency, qui a rejeté le projet. On ignore si la recherche a été financée par d’autres moyens. Baric avait conçu des protéines de pointe inconnues au moment où la proposition a été soumise.

Néanmoins, les documents suggèrent que certaines des données essentielles à la pire pandémie depuis un siècle se trouvent non seulement en Chine, mais aussi aux États-Unis.

“Lorsque l’Institut de virologie de Wuhan a publié son premier article sur le virus pandémique, ils n’ont fait aucune mention du site unique de clivage de la furine, bien qu’ils aient récemment écrit DEFUSE, déclarant qu’ils étaient à l’affût de ces caractéristiques inquiétantes dans les nouveaux virus de type SRAS, » Biologiste moléculaire du Broad Institute Alina Chan a dit. “Nous devons obtenir tous les échanges entre l’Institut de virologie de Wuhan et ses collaborateurs américains en 2018 et surtout en 2019, l’année de la pandémie.”

Site de clivage de la furine à la limite S1/S2

Alors que le langage de la proposition formelle DEFUSE appelait à l’insertion de « sites de clivage protéolytique spécifiques à l’homme » au niveau d’une partie de la protéine de pointe appelée « S2 », les versions antérieures de DEFUSE étaient plus explicites.

Les sites de clivage protéolytiques sont un terme plus général que les sites de clivage de la furine. Il fait référence à une combinaison d’acides aminés qui permettent aux enzymes de cliver la protéine de pointe, ce qui aide les virus comme le SRAS-CoV-2 à pénétrer dans les cellules humaines. Mais les sites de clivage protéolytique peuvent être activés par diverses enzymes, pas seulement par la furine.

Ce langage dans la proposition finale et formelle a été un point de friction dans les débats sur les documents DEFUSE.

Kristian Andersen, virologue au Scripps Institute – un défenseur de la théorie de l’origine naturelle – a fait valoir que DEFUSE a peu de pertinence pour les origines du COVID car la subvention appelle à l’introduction de sites de clivage protéolytique en position S2 de la protéine de pointe.

Cependant, les premières versions montrent l’intérêt particulier des scientifiques pour les sites de clivage de la furine. Les documents suggèrent que les scientifiques n’étaient pas encore certains de l’importance relative des autres sites de clivage.

Les versions antérieures précisent également précisément les positions des insertions prévues, y compris celles qui correspondent à la jonction S1/S2, et pas seulement à S2.

“Les adaptations de cultures tissulaires introduisent parfois un site de clivage de la furine qui peut diriger les processus d’entrée, généralement en clivant S aux positions 757 et 900 dans S2 d’autres CoV, mais pas du SRAS”, indique la subvention.

La position 900 est le site S2 et la position 757 est le site S1/S2.

Un commentaire sur la proposition précise que ce langage cite la « Figure C » de Baric.

La figure C montre un site de clivage de la furine à la limite S1/S2, précisément là où se trouve le site de clivage de la furine dans le SRAS-CoV-2.

Les documents suggèrent que le groupe de recherche a identifié un moyen d’isoler les coronavirus liés au SRAS avec des sites de clivage ou de les insérer, certains scientifiques disent.

Sites de restriction

Certains scientifiques favorables à la théorie de l’origine naturelle ont fait valoir que le laboratoire de Wuhan aurait uniquement utilisé des squelettes familiers dans la littérature publiée et remplacé les protéines de pointe. Parce que ces éléments de base dans la littérature publiée sont trop différents génétiquement pour avoir généré le SRAS-CoV-2, ils ont soutenu que la proposition DEFUSE n’était pas pertinente pour la pandémie.

Cependant, des premières versions plus franches de la subvention montrent que les chercheurs prévoyaient de tester des protéines de pointe modifiées dans ces squelettes familiers comme test initial qui les aiderait à prioriser les génomes pour la prochaine étape : la génération de virus synthétiques en six morceaux.

Les protéines de pointe identifiées par le groupe de cette manière comme ayant un « potentiel pré-épidémique » seraient utilisées dans la prochaine étape, la génération de « virus viables sur toute la longueur du génome ».

Les documents montrent que les scientifiques derrière DEFUSE ont proposé une stratégie pour assembler les génomes viraux liés au SRAS à l’aide de six morceaux.

Ils prévoyaient d’assembler des virus synthétiques complets. Ces virus devaient être assemblés à partir de séquences consensus – des séquences qui résument les paires de bases les plus courantes parmi un groupe de virus étroitement apparentés.

Ces virus pourraient présenter une variation nucléotidique allant jusqu’à 5 pour cent les uns par rapport aux autres. RaTG13, l’un des virus cousins ​​les plus proches du SRAS-CoV-2, qui a été séquencé par l’Institut de virologie de Wuhan, est différent de 4 % du SRAS-CoV-2.

« Nous identifierons le meilleur candidat consensuel et synthétiserons le génome en utilisant des fournisseurs commerciaux (par exemple, BioBasic, etc.), sous la forme de six morceaux d’ADNc contigus liés par des sites d’endonucléase de restriction uniques qui ne perturbent pas la séquence codante, mais permettent un assemblage complet du génome. », indique la subvention.

Les documents montrent qu’ils s’attendaient à ce que la synthèse de virus soit bon marché.

Les chercheurs prévoyaient d’infecter des souris dotées de cellules pulmonaires humanisées avec ces virus synthétiques complets.

Ce langage dans les documents récemment révélés fait écho à un Analyse 2022 qui a découvert un modèle de deux enzymes de restriction, BsmBI et BasI, qui ont segmenté le génome viral du SRAS-CoV-2 en six morceaux égaux. Les scientifiques ont estimé que la probabilité d’observer ce modèle de segments uniformément espacés dans la nature était hautement improbable.

À l’époque, Andersen l’avait qualifié de « bio-ingénierie à la maternelle ».

“De nombreux virologues ont déclaré que notre analyse était erronée, affirmant que l’objectif devait être de…