Une équipe de scientifiques de l’Université de Californie à Santa Cruz aux États-Unis prépare des météorites afin de chercher des réponses concernant la formation des planètes. Les météorites sont ce que les scientifiques ont appelé les restes des «éléments constitutifs» du Big Bang, qui ont provoqué la formation de l’univers. En tant que tels, les chercheurs préparent maintenant ces roches spatiales dans des laboratoires pour essayer de recréer la façon dont les planètes sont nées. L’un des co-auteurs de l’étude Myrian Telus a parlé de l’étude: «Nous essayons de simuler en laboratoire ce processus très précoce lorsque l’atmosphère d’une planète se forme afin que nous puissions mettre des contraintes expérimentales sur cette histoire.

L’étude, initialement publiée dans la revue Astronomie de la nature, parle de la façon dont ces éléments constitutifs d’une planète se rassemblent et se traduit par le réchauffement du matériau et la production de gaz. Telus a également déclaré que si la planète est suffisamment grande, ces gaz seront retenus dans son atmosphère. L’idée derrière la formation planétaire est que ces planètes sont composées de quelque chose de similaire à celui de leur étoile hôte ou de leur Soleil, ce qui indiquerait que leurs atmosphères devraient avoir une riche quantité d’hydrogène et d’hélium.

Mais en ce qui concerne le processus de dégazage, où les météorites libèrent du gaz, cela montre que la vapeur d’eau est le gaz principal, suivie du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone comme deuxième et troisième gaz les plus abondants.

«Les planètes de la taille de Jupiter acquièrent leur atmosphère de la nébuleuse solaire, mais on pense que les petites planètes tirent davantage leur atmosphère du dégazage», a déclaré Telus.

Qu’est ce qui se cuisine? Météorites d’exoplanètes. Les gaz émis par les échantillons de météorites chauffés dans un four à haute température peuvent renseigner les scientifiques sur la composition initiale des atmosphères des exoplanètes rocheuses. https://t.co/XHw8CmCN3o– UC Santa Cruz (@ucsc) 16 avril 2021

Alors, qu’est-ce qui implique la cuisson d’une météorite? Des chercheurs de l’UC Santa Cruz ont installé un four et l’ont connecté à un spectromètre de masse et à un système de vide. Le spectromètre mesure le rapport masse / charge des ions. Ces mesures sont souvent utilisées pour calculer le poids moléculaire exact d’un composant d’échantillon, tel que la quantité de vapeur d’eau ou d’hydrogène présente. Le système de vide veille à ce qu’aucun matériau extérieur ne puisse pénétrer et mélanger les résultats du test.

L’équipe de recherche a sélectionné les météorites Murchison, Jbilet Winselwan et Aguas Zarcas, dont la composition correspond le plus à celle du soleil et des planètes.

Les scientifiques ont également déclaré que ces météorites ne présentaient pas non plus le risque de fondre en raison de la chaleur de la cuisson. En outre, ils pensent que ces roches spatiales contiennent des éléments originaux qui peuvent les aider à comprendre la composition du système photovoltaïque à travers les éons de la formation des planètes. Les météorites ont été chauffées à une température de 1200 degrés Celsius et le système a étudié les gaz produits à cause de cela. La vapeur d’eau, le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone ont été trouvés principalement avec une certaine quantité d’hydrogène et de sulfure d’hydrogène gazeux.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici